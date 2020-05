Lionel Messi: "No podemos ganar la Champions jugando como antes del parón"

Si existe una gran obsesión en el Barcelona, esa es la Champions League, precisamente el título que se les resiste desde hace cinco años y que su eterno rival Real Madrid ha levantado en tres ocasiones consecutivas en los últimos años.

Lionel Messi no se cansa de repetir, año a año, su deseo de volver a levantar la 'Orejona' y, en ese sentido, la impotencia le ganó antes de la paralización del fútbol por coronavirus cuando aseguró que "con lo que tenemos, no nos alcanza para ganar la Champions".

Las palabras llegaron a Quique Setién que contradijo a su máxima figura y afirmó que el Barcelona "perfectamente" puede ganar la Champions League.

Como en todos lados, los dimes y diretes no son ajenos en el fútbol y, en una entrevista con Sport, Lionel Messi aclaró que jamás dudó de la calidad de la plantilla del Barcelona, pero sí dejó en claro su opinión sobre aquella competencia que es su máxima obsesión.

"Lo que me parece es que el técnico entendió mal lo que dije o le explicaron mal lo que quería decir. Yo lo que dije es que jugando como veníamos jugando los últimos partidos antes del parón parecía claro que no nos alcanzaba para ganar la Champions. Nunca dudé de la plantilla que tenemos y no tengo duda que se puede ganar todo lo que queda", afirmó el "10" del Barcelona.

Ahora bien, Lionel Messi sí reafirmó su postura sobre la primera competencia de Europa en base a su experiencia desde 2005. "Cada uno tiene su opinión y todas son muy respetables. La mía se basa en que tuve la suerte de jugar la Champions todos los años y sé que no es posible ganarla jugando así como veníamos jugando", sentenció.

El parón puede ser aliado

Lionel Messi ya lo dejó en claro: el Barcelona no venía jugando bien antes de la paralización del fútbol, cosa que otros clubes aspirantes sí y que pueden llegar sin ritmo futbolístico a las rondas KO de la Champions, pactadas para agosto, como Bayern Múnich (la Bundesliga acabará el 27 de junio) y PSG (la Ligue 1 fue finalizada abruptamente).

"Pues quizá puede que este parón nos acabe beneficiando, pero vamos a ver si pueden arrancar las competiciones y ahí saldremos de dudas, porque comprobaremos el nivel que tenemos o podemos llegar a tener cuando arranquemos", precisó Leo.