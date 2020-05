Alianza Lima: Filtran bosquejo de cómo quedaría Matute tras remodelación [FOTOS]

El sueño de los hinchas de Alianza Lima de ver convertido a Matute en un estadio de nivel europeo podría ser realidad más pronto de lo que se espera. Cada vez se filtra mayor información del mega proyecto que tiene en mente el Fondo Blanquiazul para transformar la casa de la nación aliancista.

A través de Twitter se conoció la primera fotografía oficial de cómo se proyecta la remodelación del estadio Alejandro Villanueva. "Me lo rotaron hace minutos. No se ve nítido, pero se entiende la propuesta. Me zapatea el corazón blanquiazul. Me aclaran que es bosquejo inconcluso, de palcos y graderías. Una teoría", señala en su cuenta el usuario Rolo 1901 quien en los últimos meses ha publicado información sobre el proyecto de remodelación del estadio de Alianza Lima.

"No tengo acceso a mayores detalles. Columnas en puertas de ingreso... no lo veo mal, podrían homenajear a nuestros ídolos por cada columna. Ojo, opinión personal", agrega Rolo 1901. Las imágenes también se han replicado en la web social Facebook.

Semanas atrás, esta misma cuenta había dado detalles de cómo se avanza en el cambio de cara de Matute. "Ya hay una búsqueda de especialistas para evaluar ampliación del estadio de Alianza Lima. Propuesta madre es anillo y segunda base de graderías (similar al Veltns Arena, recinto de Schalke 04). No es la única. Se contempla edificación total de palcos en occidente y segunda base con más graderías en Norte Sur y Oriente".

Líbero ha informado que el costo de la inversión es millonario y busca convertir el estadio Alejandro Villanueva en un coloso para 60 mil espectadores con 600 palcos vip por encima de las cuatro tribunas. Además, se construirá un hotel para las concentraciones de los jugadores en todas las categoría y diversas áreas de recreación.

Detalles del nuevo estadio íntimo

OBRAS. En primera instancia deberían comenzar en noviembre próximo con una duración de dos años.

LOCALÍA. Mientras dure la obra, Alianza jugaría de local en el Estadio Nacional y en el Alberto Gallardo.

ESTACIONAMIENTO. El área de aparcamiento también será ampliado para al menos 1500 vehículos.

MUSEOS. El club implementará un museo con el objetivo de que los hinchas conozcan detalles históricos.

CAPACIDAD: 60 mil espectadores será la capacidad del remodelado Alejandro Villanueva.

EL DATO

El estadio Alejandro Villanueva, más conocido como Matute, inaugurado el 27 de diciembre de 1974. Meses antes, el Gobierno de Juan Velasco Alvarado emitió un Decreto Ley donde se le otorgó al club la propiedad del terreno.