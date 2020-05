Bundesliga 2020 EN VIVO: DirecTV y ESPN ONLINE canales y horarios de la jornada 26

Bundesliga EN VIVO ONLINE vía ESPN y DirecTV | El fútbol va regresando de a pocos. Todo va quedando listo para que una de las principales ligas de Europa vuelva a la acción luego de conseguir los permisos correspondientes por la pandemia del coronavirus.

La Federación Alemana de Fútbol (DFB) y el Gobierno de aquel país, firmaron un acuerdo para que la pelota ruede en los campos de fútbol desde este sábado y vaya que los hinchas ya se preparan para apoyar a sus equipos desde sus casas.

Resulta que, bajo estrictas medidas sanitarios por el coronavirus, la Bundesliga será seguida por los demás países que luchan por también regresar a la acción. Además, los fanáticos del mundo están más que felices porque equipos como Bayern Múnich y Borussia Dortmund no se dan tregua y pelean por el título.

A falta de nueve jornadas para que acabe la Bundesliga, todo puede pasar. El líder es el Bayern Múnich con 55 unidades, pero el Dortmund lo sigue de cerca con tan solo cuatro puntos menos por lo que espera una caída de los bávaros en los siguientes duelos para trepar a la cima.

Cabe mencionar que hasta el momento no se ha llegado a un acuerdo sobre si habrá descenso o no. Por el momento, los equipos solo quieren enfocarse en este fin de semana y lunes para conseguir un triunfo tras 66 días de paralización.

Bundesliga: fechas horarios y canales de transmisión

SÁBADO 16 DE MAYO

Borussia Dortmund vs. Schalke 04 (8:30 a.m. / ESPN 2)

RB Leipzig vs. Friburgo (8:30 a.m. / ESPN 2 Diferido)

Hoffenheim vs. Hertha Berlin (8:30 a.m. / FOX Sports 2)

Fortuna Dusseldörf vs. Paderborn (8:30 a.m. / ESPN 2)

Augsburgo vs. Wolfsburgo (8:30 a.m. / FOX Sports Diferido)

Eintracht Frankfurt vs. Borussia Monchengladbach (11:30 a.m. / ESPN 2)

DOMINGO 17 DE MAYO

Colonia vs. Mainz 05 (8:30 a.m. / FOX Sports 2)

Union Berlín vs. Bayern Munich (11:00 a.m. / ESPN 2)

LUNES 18 DE MAYO

Werder Bremen vs. Bayer Leverkusen (1:30 p.m. / ESPN 2)

¿Cuándo juega se juega el Dortmund vs Schalke por la Bundesliga?

Uno de los duelos más atractivos en este regreso será el Borussia Dortmund vs Schalke 04. Ambos equipos protagonizan el llamado ‘Clásico del Ruhr’. Por el lado del ‘Submarino Amarillo’, no podrá contar con sus figuras de Emre Can, Axel Witsel y Marco Reus.

Por el lado del Schalke 04, los ‘Reyes Azules’ luchan por meterse en puestos de Europa League. Actualmente se ubican sextos con 37 unidades.

¿Qué canal transmite EN VIVO Bayern Múnich vs Unión Berlín?

Bayern Múnich vs Unión Berlín será transmitido únicamente en Sudamérica por ESPN. Mientra que en México, se podrá apreciar por Fox Sports.

¿Cuándo juega el Bayern Múnich?

El Bayern Múnich juega este domingo 17 de mayo ante el Unión Berlín. El duelo está pactado para las 11.00 hrs vía ESPN 2.

Bundesliga: Joachim Low no podrá entrar a los estadios

Debido a las medidas sanitarias que ha tomado la Bundesliga y el Gobierno de Alemania, el entrenador teutón Joachim Low no podrá asistir a los recintos deportivos. El estratega tendrá que seguir por televisión los partidos que se vienen.

Bundesliga: ¿Por qué no hay gente en los estadios?

El coronavirus no cesa su avance en el mundo y uno de puntos claros para la reanudación de la Bundesliga fue que se reanude a puertas cerradas para evitar la propagación de la mencionado pandemia.