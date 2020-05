Augsburgo goleó 3-0 al Schalke 04 por la fecha 27 de la Bundesliga

Schalke 04 sucumbió en casa y se complica en la Bundesliga donde sigue pagando posiciones en la tabla. Hoy, el Augsburgo lo tumbó en casa por una contundente diferencia de tres goles.

El exequipo de Jefferson Farfán se fue al descanso con la derrota en el bolsillo. No tuvo capacidad de reacción y en el complemento, se terminó de evidenciar el mal funcionamiento deportivo y psicológica que tiene por el momento.

Augsburgo tuvo la efectividad de su lado y con dos certeros disparos de Sarenren-Bazee y Córdova, cerró la goleada en el estadio de VELTINS-Arena en Gelsenkirchen. Antes, Lowen abrió el marcador en la primera fracción.

PREVIA

EN DIRECTO Partidos de HOY EN VIVO VER gratis TV Schalke 04 vs Augsburgo Fox Sports 2 EN DIRECTO en el Veltins-Arena por la fecha 27 de la Bundesliga (6:30 a.m. / hora peruana). Además, en Libero.pe podrás encontrar todas las incidencias y los goles en el Minuto a Minuto, así como también el resumen completo del partido.

Schalke llega a este partido con la herida abierta, pues urgen de una victoria tras la humillante goleada que sufrieron en la fecha pasada, donde perdieron 4-0 contra el Borussia Dortmund. Además, un triunfo colocará a los ‘Reyes azules’ en la sexta posición, muy cerca de entrar en la zona de clasificación para la próxima Champions League.

A su vez, Augsburgo también llega con la obligación de ganar para no complicarse con la zona de descenso. Tras disputar 26 fechas, apenas han sumado 27 puntos. Están a casi cinco puntos de entrar en la zona de alto riesgo, teniendo en cuenta que apenas faltan 7 jornadas para el final, sin contar con el encuentro de este domingo.

Vale recordar que Schalke tiene dos bajas confirmadas. El primero es el defensa francés Jean-Clair Todibo, quien se lesionó en el partido anterior. La otra ausencia es el medicampista marroquió Amine Harit, quien está con problemas en los ligamentos. Ambos jugadores se lesionaron el pasado sábado ante Dortmund, aunque el último jugador sí logró jugar todo el partido.

