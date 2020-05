En Signal Iduna Park, Bayern Múnich vs Borussia Dortmund EN VIVO: 0-0 "Der Klassiker" por Bundesliga

Partido de hoy Bayern Múnich y Borussia Dortmund EN VIVO vía ESPN 2 y FOX Sports afrontan uno de los clásicos más decisivos de los últimos años y nuevamente con el título de la Bundesliga como el aliciente más importante de uno de los duelos más vibrantes del fútbol mundial.

Sigue todas las incidencias en directo del partido Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund.

PRIMER TIEMPO

Minuto a minuto.

1' En breves minutos iniciará el primer tiempo.

- Suplentes del Borussia Dortmund: Hitz, Sancho, Götze, Balerdi, Morey, Can, Witsel, Schmelzer y Reyna.

- ¡Atención! Borussia Dortmund nos presenta a sus once titulares: Roman Bürki, Achraf Hakimi, Thomas Delaney, Mahmoud Dahoud, Räpahel Guerreiro, Mats Hummels, Manuel Akanji, Erling Haaland, Julian Brandt, Thorgan Hazard y Lukasz Piszczek.

- Suplentes del Bayern Múnich: Ulreich, Odriozola, Martínez, Cuisance, Perisic, Lucas Hernández, Batista-Meier, Mai y Zikzee.

- ¡Atención! Bayern Múnich confirma a su formación titular: Manuel Neuer, Benjamin Pavard, Robert Lewandowski, Jerome Boateng, Leon Goretzka, Davies, Sergei Gnabry, Thomas Müller, David Alaba, Kingsley Coman y Joshua Kimmich.

Dortmund contra Bayern

- Robert Lewandowski es el máximo goleador de la Bundesliga (17 goles) y ha marcado 12 anotaciones en sus últimas seis juego frente al Borussia Dortmund.

- El Bayern Múnich ha marcado nueve goles sin recibir alguno en los dos partidos anteriores de la Bundesliga contra el Borussia Dortmund (4-0 y 5-0).

- La última vez que se encontraron en el Signal Iduna Park por la Bundesliga, Borussia Dortmund ganó po 3-2 en la jornada 11 de la temporada pasada. De hecho, el Dortmund ha perdido solo uno de los últimos cuatro partidos (K2, D1, L1) de Klassiker en casa.

- A continuación, algunos datos previos al choque entre los dos titanes de la Bundesliga que se desarrollará hoy en el Signal Iduna Park de Dortmund.

- El entrenador Lucien Favre registra dos victorias en dos partidos frente al Bayern Múnich jugando en el Signal Iduna Park.

- El noruego Erling Haaland, con 10 goles, es el mejor atacante de la ofensiva del Borussia Dortmund junto a Marco Reus (11), hoy asunte por lesión, y Jadon Sancho (14).

- Robert Lewandowski es el máximo goleador de la Bundesliga en este período con 27 goles, marcados a razón de uno cada 82 minutos. Haaland, quien se unió en enero, ha embolsado sus 10 a razón de uno cada 69.

- ¡Bienvenidos al minuto a minuto del juego entre Bayern Múnich y Borussia Dortmund!

Formaciones confirmadas Bayern Múnich vs Borussia Dortmund

Borussia Dortmund: Bürki; Piszczek, Hummels, Akanji; Hakimi, Dahoud, Delaney, Guerreiro; Hazard, Brandt; y Haaland.

Entrenador: Lucien Favre.

Bayern Múnich: Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Coman, Müller, Gnabry; y Lewandowski.

Entrenador: Hans-Dieter Flick.

Bayern Múnich vs Borussia Dortmund

Más allá del liderato cómodo del Bayern Múnich, la oportunidad se presenta propicia para el Borussia Dortmund. En caso bajarse a su clásico rival, el 'Vendaval Amarillo' cuenta con un calendario más favorable para adjudicarse el título de la Bundesliga.

Con 37 puntos sumados de los últimos 39 posibles, para el Bayern Múnich significa una prueba de fuego que puede revalidar por octavo vez consecutiva su monarquía en la Bundesliga.

Además, cuenta con menores bajas que su rival para encarar el clásico: apenas Niklas Sule -baja desde el arranque de temporada-, Philippe Coutinho y Corentin Tolisso son bajas mientras Thiago Alcántara fue reservado ante el Eintracht Frankfurt para el duelo en el Signal Iduna Park.

En cambio, Borussia Dortmund cuenta con la baja segura de su capitán Marco Reus por una lesión muscular mientras su vicecapitán Mats Hummels es duda por un golpe en el tendón de Aquiles.

Con bajas o sin bajas, el clásico promete y mucho por el momento futbolístico que viven los equipos de Lucien Favre y Hansi Flick. El Bayern ya recuperó a su goleador Robert Lewandowski y disfruta del excelente momento de forma de Thomas Muller mientras el Dortmund disfruta de la genialidad de Julian Brandt, la voracidad goleadora de Erling Braut Haaland y acaba de recuperar al desequilibrante Jadon Sancho.

A la espera del reinicio de las otras grandes ligas, el Bayern Múnich vs Borussia Dortmund es un 'must' en todo el sentido de la palabra: partidazo, figuras rutilantes, pichones de cracks que buscan confirmarse y el título de la Bundesliga como mayor aliciente para regalarnos una gran jornada de fútbol.

Fecha, hora y canal del Bayern Múnich vs Borussia Dortmund

Bayern Múnich vs Borussia Dortmund

Fecha: Martes 26 de mayo

Hora: 11:30 a.m. (hora peruana)

Canal: ESPN2

Estadio: Signal Iduna Park

Calendario del Bayern Múnich

Fecha 28: Borussia Dortmund vs Bayern Múnich

Fecha 29: Bayern Múnich vs Fortuna Dusseldorf

Fecha 30: Bayer Leverkusen vs Bayern Múnich

Fecha 31: Bayern Múnich vs Borussia M'gladbach

Fecha 32: Werder Bremen vs Bayern Múnich

Fecha 33: Bayern Múnich vs Friburgo

Fecha 34: Wolfsburgo vs Bayern Múnich

Calendario del Borussia Dortmund

Fecha 28: Borussia Dortmund vs Bayern Múnich

Fecha 29: Paderborn vs Borussia Dortmund

Fecha 30: Borussia Dortmund vs Hertha Berlín

Fecha 31: Fortuna Dusseldorf vs Borussia Dortmund

Fecha 32: Borussia Dortmund vs Mainz 05

Fecha 33: RB Leipzig vs Borussia Dortmund

Fecha 34: Borussia Dortmund vs Hoffenheim

¿Qué canal transmite Bayern Múnich vs Borussia Dortmund?

Argentina ESPN Play Sur

Bélgica Eleven Sports 1 Belgium

Bolivia ESPN Play Sur

Chile ESPN Play Sur, Fox Sports 1 Chile

China QQ Sports Live, Star Sports China, PPTV Sport China

Colombia ESPN2 Colombia, ESPN Play Sur

República Dominicana Fox Sports Cono Norte, ESPNPlay Caribbean, ESPN Caribbean, FOX Play Norte

Ecuador ESPN Play Sur

Finlandia Viasat Football HD, Viasat Sports Premium, Viaplay Finland

Francia Free, beIN Sports 1, beIN SPORTS CONNECT

México Fox Sports Cono Norte, FOX Play Norte

Paraguay ESPN Play Sur

Perú ESPN Play, ESPN 2

España Movistar Liga de Campeones, Movistar+

Reino Unido BTSport.com, BT Sport 1, BT Sport App

Estados Unidos Fox Sports 1, Foxsports.com, Univision NOW, FOX Soccer Match Pass, UniMás, TUDN en Vivo, TUDN USA

Uruguay ESPN Play Sur

Venezuela ESPN Play Sur, FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte

¿A qué hora juegan Bayern Múnich vs Borussia Dortmund?

Perú 11:30 a.m.

Ecuador 11:30 a.m.

Colombia 11:30 a.m.

Uruguay 13:30 horas

Brasil 13:30 horas

Argentina 13:30 horas

Venezuela 12:30 horas

Chile 13:30 horas

Paraguay 13:30 horas

Bolivia 12:30 horas

España 18:30 horas

Alemania 18:30 horas

Portugal 18:30 horas

Reino Unido 18:30 horas

Suecia 18:30 horas

Rusia 18:30 horas

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO Bayern Múnich vs Borussia Dortmund?

DirecTV Perú: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Argentina: Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD).

DirecTV Uruguay: Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD).

DirecTV Chile: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Colombia: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Ecuador: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Venezuela: Canal 624 (SD).

Movistar Perú: Canal 506 (SD) y Canal 741 (HD).

Movistar Chile: Canal 482 (SD) y Canal 886 (HD).

Movistar Argentina: Canal 201 (HD).

Claro TV Perú: Canal 65 (SD) y Canal 523 (HD)

Claro TV Chile: Canal 175 (SD) y Canal 475 (HD).

Claro TV Colombia: Canal 511 (SD) y 1511 (HD).

Claro TV Ecuador: Canal 90 (SD) y Canal 590 (HD).

Claro TV Argentina: Canal 107 (HD).

Telecentro Argentina: Canal 105 (Digital) y Canal 1011 (HD).

Cablevisión Argentina: Cnaal 23 (Analógico) y Canal 103 (Digital/HD).

Grupo TV Cable Ecuador: Canal 202 (SD) y Canal 734 (HD)

VTR Chile: Canal 49 (SD de Santiago) y Canal 841 (HD).

Supercanal Argentina: Canal 15 (Analógico), Canal 103 (Digital) y Canal 1003 (HD).

Dibox Argentina: Canal 101 (HD).

Cablevisión Flow: Canal 103 (HD).

GTD Chile: Canal 85.

ESPN Play

ESPN Play es una aplicación creada por la cadena ESPN que te permite acceder desde tu teléfono, tablet o computadora a contenidos en vivo o on demand. ... Mirar los mejores programas de ESPN TV completos. Con ESPN Play tienes el control de la programación a través de una experiencia interactiva tan rica como fácil de usar.

¿Cómo ver FOX Sports 2 EN VIVO Bayern Múnich vs Borussia Dortmund?

DirecTV Perú: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Colombia: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Argentina: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Ecuador: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Venezuela: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Uruguay: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Chile: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

Sky Sports México: Canal 555 (SD) y Canal 1555 (HD)

Sky Sports Argentina: Canal 555 (SD) y Canal 1555 (HD)

Sky Sports República Dominicana: Canal 555 (SD) y Canal 1555 (HD)

Dish México: Canal 332 (SD) y Canal 832 (HD)

Claro TV Perú: Canal 62 (SD) y Canal 518 (HD)

Claro TV Chile: Canal 179 (SD) y Canal 479 (HD)

Claro TV Ecuador: Canal 86 (SD) y Canal 586 (HD)

Movistar TV Perú: Canal 502 (SD) y Canal 746 (HD)

Telecentro: Canal 18, Canal 102 y Canal 1014

Supercanal: Canal 13, Canal 150 y Canal 1011

ESPN 2 EN VIVO por INTERNET

Con tu operador de cable de preferencia puedes acceder al canal ESPN 2, que transmite hoy el juego entre Bayern Múnich y Borussia Dortmund. En el Perú, los usuarios pueden hacerlo a través de su dispositivo móvil o en su televisor SmarTV.

Apurogol

Mira todos los goles de la Bundesliga en directa en los canales ESPN y FOX Sports. Repasa la mejor información en directo de toda la jornada 28 del fútbol alemán y, sobre todo, el cotejo principal entre Bayern Múnich y Borussia Dortmund a jugarse hoy en el Signal Iduna Park.

Apurogol Bayern Múnich vs Borussia Dortmund

Revisa todo los goles del partido entre el Bayern Múnich y Borussia Dortmund, lo mejor de la Bundesliga para este martes 26 de mayo.

FOX Sports Play

Con la app de FOX Sports disfruta EN VIVO de los mejores eventos deportivos del mundo como UEFA Champions League, UEFA Europa y Bundesliga.