Dortmund venció 2-0 al Wolfsburgo y se puso a un punto del Bayern Múnich [RESUMEN Y GOLES]

Borussia Dortmund sumó su segundo triunfo al hilo en este regreso de la Bundesliga por el coronavirus al vencer 2-0 al Wolfsburgo. El 'Vendaval Amarillo' ganó con goles de Guerreiro y Hakimi y espera que el Bayern Múnich no gane su encuentro para poder pasarlo en la siguiente jornada en la que ambos equipos se ven las caras.

El equipo dirigido por Lucien Favre era el favorito para quedarse con el triunfo ante un Wolfsburgo que lucha por meterse en puestos de copas internacionales. Dortmund salió decidido a la cancha del Volkswagen Arena, pero los locales no se metieron atrás y también tuvieron sus chances.

Sin embargo, a los 32 minutos, una gran jugada por la banda derecha acabó con un pase hacia atrás de Hazard para que Guerreiro empuje el balón al fondo de las redes. Nada que hacer para el arquero del Wolfsburgo que no le quedó de otra que sacar el balón y apoyar a sus compañeros a ir por el empate.

Luego de ello, Wolfsburgo trató de ir a la paridad antes de que acabe el primer tiempo, pero el meta Burki estuvo seguro las veces que fue requerido.

Ya en el complemento y con un conjunto local totalmente volcado al ataque, Jadon Sancho recibió un balón en el medio del campo de juego para llegar cerca del área chica, habilitar a Hakimi, quien sin dudar, sacó el el zapatazo y sentenciar el encuentro a 12 minutos del final del encuentro.

De esta manera, el Borussia Dortmund se puso momentáneamente a tan solo un punto del líder Bayer Múnich, que tendrá que ganar sí o sí su duelo ante el Frankurt para no poner en peligro la punta en la próxima fecha de la Bundesliga.

Sigue todas las incidencias en directo del partido entre Borussia Dortmund vs. Wolfsburgo.

¡Final del partido!

90' + 3 Tiro de esquina para el Wolfsburgo.

90' + 2 Amarilla para Schlager en el Dortmund.

90' Entramos a los minutos finales.

85' Amarilla para Arnold en el Wolfsburgo.

82' El árbitro para el partido para revisar una jugada en el VAR y le muestra la roja a Klaus. Se queda con uno menos el local.

78' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL BORUSSIA DORTMUND! Gran contragolpe del 'Vendaval Amarillo' y Hakimi saca el latigazo para ampliar la ventaja en la visita sobre el Wolfsburgo por la Bundesliga.

75' Brooks intentó de cabeza para el Wolfsburgo.

73' Amarilla para Hazard en la visita.

72' Nuevo córner para el Dortmund. Podría llegar el segundo.

70' Guerreiro casi marca el segundo. Tiro de esquina para el Dortmund que despeja el Wolfsburgo.

68' Tiro libre peligroso para el local que no genera mayor peligro.

64' Salió Brandt y entró Sancho en la visita.

62' Remate de Steffen que es atajado por Burki. La volvió a tener el Wolfsburgo.

61' Buena llegada del local, pero nadie llegó a conectar el centro por la izquierda. Sufre el Dortmund.

56' El balón impacta en la barrera y se salva el Dortmund.

56' Tiro libre peligroso para el Wolsburgo.

50' Ahora sí, domina el juego el local. Dortmund busca golpear de contragolpe.

47' ¡Increíble! El Wolfsburgo tuvo el empate, pero el balón se fue por encima del arco cuando el arquero del Dortmund ya estaba vencido.

45' Arrancó la segunda mitad.

Entretiempo.

45' + 2 ¡Final de la primera parte!

45' Vamos a jugar a dos minutos más.

43' Wolfsburgo domina el balón, pero no llega con peligro al arco de Dortmund.

39' Tiro libre para el local. Podría llegar la paridad.

35' Wolsburgo ha sentido el golpe. Dortmund quiere llegar al segundo.

31' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL BORUSSIA DORTMUND! Buena triangulación por la banda derecha y Raphaël Guerreiro apareció por detrás de todos para empujar el balón y poner el 1-0 en el marcador.

30' Ahora es el Dortmund el que comienza a llegar con mayor peligro.

24' ¡UFFFFFFFFFFF! Buen centro y Weghorst se pierde de cabeza lo que era el primero para el Wolfsburgo.

22' Falta de Hummels y hay tiro libre para el local.

19' Balónr buscando a Haaland, pero el arquero del Wolsburgo se queda con el balón.

15' Dortmund no puede controlar el encuentro ante un conjunto local que también tiene sus chances en ofensiva.

11' Partido parejo hasta el momento.

7' Buena llegada del Wolsburgo. Sin embargo, el arquero del Dortmund respondió seguro de manos.

5' Seguimos sin goles en Alemania. Ambos equipos tratan de llegar a los arcos con mucho peligro.

2' Centro por la izquierda y el arquero Burki se queda con el balón para la visita.

1' Por ahora el Dortmund busca tomar la posesión del balón.

¡Arrancó el encuentro en Alemania!

Como se dijo en un inicio, se iba a dar un minuto de silencio por los muertos por el coronavirus.

Minuto a minuto.

- El director deportivo del Dortmund, Michael Zorc, ha avanzado en Sky Deutschland que Mario Götze dejará el club a final de temporada. El héroe del Mundial 2014 apenas ha jugado esta temporada y acaba contrato este 30 de junio.

"Nos separaremos de Mario Götze este verano. Fue una decisión mutua y respetuosa. Mario es un gran hombre", dijo Michael Zorc.

- ¡Bienvenidos! Iniciamos la cobertura del juego de la Bundesliga.

Borussia Dortmund: Bürki, Akanji, Hummels, Piszczek, Hakimi, Guerreiro, Delaney, Dahou, Julian Brandt, Thorgan Hazard y Erling Haaland.

Entrenador: Lucien Favre.

Wolfsburgo: Casteels; Roussillon, Pongracic, Brooks, Mbabu; Schlager, Maximilian Arnold, Renato Steffen, Ginczek, Mehmedi; Weghorst.

Entrenador: Oliver Glasner.

Borussia Dortmund llega con la obligación de sumar tres puntos ante Wolfsburgo, pues deberá ganar todos los partidos que le restan, caso contrario, dejará el camino libre a Bayern Munich para que conquiste,una vez más, la Bundesliga. Por ahora la diferencia entre estos dos equipos es apenas de cuatro puntos.

Los negriamarillos vienen de golear en la fecha anterior al Schalke, con una gran actuación de su estrella noruega Erling Haaland. Pero, para este partido, al frente no estará un rival fácil, sino que Wolfsburgo asumirá su condición de local para sacar diferencia, aunque la medida de jugar sin hinchas tampoco influye mucho.

Formaciones probables del Borussia Dortmund vs. Wolfsburgo

Borussia Dortmund: Bürki, Piszczek, Hummels, Akanji, Dahoud, Delaney, Hakimi, Guerreiro, Brandt, Hazard, Haaland

Wolfsburgo: Casteels; Mbabu, Kanoche, Brooks, Roussillon; Schlager, Arnold, Steffen, Mehmedi, Ginczaek; Weghorst.

¿Cuándo juega el Borussia Dortmund contra Wolfsburgo?

El Borussia Dortmund vuelve a disputar un partido en la Bundesliga este sábado 23 de mayo. Tras su victoria sobre el Schalke 04, por el derbi de la cuenca del Ruhr, los dirigidos por Lucien Favre visitan el Volkswagen-Arena para enfrentar al Wolfsburgo.

¿A qué hora juegan Borussia Dortmund vs. Wolfsburgo por la Bundesliga?

Perú: 8:30 a. m.

Colombia: 8:30 a. m.

Ecuador: 8:30 a. m.

Argentina: 10:30 a. m.

Chile: 10:30 a. m.

Uruguay: 10:30 a. m.

México: 8:30 a. m.

España: 3.30 p. m.

Francia: 3:30 a. m.

Estados Unidos (Miami): 9:30 a.m.

Estados Unidos (Nueva York): 9:30 a.m.

¿Qué canal transmite Borussia Dortmund vs Wolfsburgo?

Perú: FOX Sports 2 Cono Sur, ESPN Play Sur y FOX Play Sur.

Argentina: ESPN Play Sur, Fox Sports 2 Argentina, FOX Sports 2 Cono Sur y FOX Play Sur.

Bolivia: ESPN Play Sur y FOX Sports 2 Cono Sur.

España: Movistar Liga de Campeones, Movistar+ y #Vamos.

Uruguay: FOX Play Sur, ESPN Play Sur y FOX Sports 2 Cono Sur.

Venezuela: Fox Sports Cono Norte, FOX Play Norte y ESPN Play Sur.

Brasil: FOX Sports 1 Brasil.

Chile: FOX Sports 2 Cono Sur, FOX Play Sur y ESPN Play Sur.

Colombia: FOX Sports 2 Cono Sur, FOX Play Sur y ESPN Play Sur.

Costa Rica: Fox Sports Cono Norte y FOX Play Norte

Cuba: ESPN Play Caribbean y ESPN Caribbean.

Dominica: ESPN Play Caribbean y ESPN Caribbean.

República Dominicana: ESPNPlay Caribbean, FOX Play Norte, ESPN Caribbean y Fox Sports Cono Norte.

Ecuador: ESPN Play Sur, FOX Play Sur y FOX Sports 2 Cono Sur.

El Salvador: Fox Sports Cono Norte y FOX Play Norte.

Finlandia: Viaplay Finland, Viasat Sport y Viasat Sports Premium.

Francia: beIN Sports MAX 5, Free y beIN SPORTS CONNECT.

Alemania: Sky Go, Sky Sport Bundesliga 2 y Sky Sport Bundesliga 1.

Haití: ESPN Caribbean y ESPNPlay Caribbean.

Honduras: ESPNPlay Caribbean, FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte y ESPN Caribbean.

Irlanda: BT Sport App, BTSport.com y BT Sport 1.

Italia: NOW TV, Sky Sport Football y SKY Go Italia.

México: Fox Sports Cono Norte y FOX Play Norte.

Nicaragua: Fox Sports Cono Norte y FOX Play Norte.

Paraguay: FOX Sports 2 Cono Sur y ESPN Play Sur.

Puerto Rico: ESPNPlay Caribbean y ESPN Caribbean.

Reino Unido: BT Sport 1, BT Sport App y BTSport.com.

Estados Unidos: UniMás, TUDN USA, Fox Sports 1, Foxsports.com, FOX Soccer Match Pass, Univision NOW y TUDN en Vivo.

¿Cómo ver FOX Sports 2 EN VIVO Borussia Dortmund vs Wolfsburgo?

DirecTV Perú: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Colombia: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Argentina: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Ecuador: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Venezuela: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Uruguay: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Chile: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

Sky Sports México: Canal 555 (SD) y Canal 1555 (HD)

Sky Sports Argentina: Canal 555 (SD) y Canal 1555 (HD)

Sky Sports República Dominicana: Canal 555 (SD) y Canal 1555 (HD)

Dish México: Canal 332 (SD) y Canal 832 (HD)

Claro TV Perú: Canal 62 (SD) y Canal 518 (HD)

Claro TV Chile: Canal 179 (SD) y Canal 479 (HD)

Claro TV Ecuador: Canal 86 (SD) y Canal 586 (HD)

Movistar TV Perú: Canal 502 (SD) y Canal 746 (HD)

Telecentro: Canal 18, Canal 102 y Canal 1014

Supercanal: Canal 13, Canal 150 y Canal 1011

Programación Bundesliga partidos fecha 27

Viernes, 22 de mayo

1:30 p.m. Hertha Berlin vs Unión Berlin

Canal: ESPN 2

Estadio: Olympiastadion

Sábado, 23 de mayo

8:30 a.m. Borussia Monchengladbach vs Bayer Leverkusen

Canal: ESPN2 Sur, Watch ESPN Brasil

Estadio: Borussia – Park

8:30 a.m. Friburgo vs Werder Bremen

Canal: Sky Sport Bundesliga 1

Estadio: Schwarzwald-Stadion

8:30 a.m. Paderborn vs Hoffenheim

Canal: Sky Sport Bundesliga

Estadio: Denteer – Arena

8:30 a.m. Wolfsburg vs Borussia Dortmund

Canal: Sky Sport Bundesliga 1, Sky Sport

Estadio: Volkswagen Arena

11:30 a.m. Bayern Munich vs Eintracht Frankfurt

Canal: ESPN 2

Estadio: Allianz Arena

Domingo, 24 de mayo

6:30 Schalke 04 vs Augsburg

Canal: DAZN

Estadio: Veltins –Arena

8:30 Mainz 05 vs RB Leipzig

Canal: ESPN 2, Watch ESPN Brasil

Estadio: Opel Arena

11:00 Köln vs Fortuna Düsseldorf

Canal: ESPN 2

Estadio: RheinEnergie Stadion

Borussia Dortmund vs. Wolfsburgo: horario de Argentina

A las 10:30 a. m. de la ciudad de Buenos Aires, el partido entre Borussia Dortmund y Wolfsburgo irá por las pantallas de la cadena FOX Sports 2.

Bundesliga tabla de posiciones fecha 27