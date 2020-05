Bayern Múnich venció por 5-2 a Eintrach Frankfurt y se mantiene como líder en la Bundesliga

Ver ESPN EN VIVO Bayern Munich vs Eintracht Frankfurt ONLINE | Este sábado 23 de mayo se juega el partido por la fecha 27 de la Bundesliga. El duelo está pactado para las 11:30 a.m. (hora peruana) en el Allianz Arena y será transmitido EN DIRECTO por ESPN Play. Además, podrás seguir el fútbol en vivo con las incidencias, mejores jugadas y video de los goles por Libero.pe.

MINUTO X MINUTO | Bayern Múnich vs Eintracht Frankfurt vía ESPN 2

Sigue todas las incidencias del partido entre Bayern Múnich vs Eintracht Frankfurt.

SEGUNDO TIEMPO

45' ¡FINAL!

40' Eintracht Frankfurt no deja de pelear el resultado.

35' ¡UFFFFFFFFFFFFFF! El remate de Kostic se estrella en el palo y se salva Bayern.

30' ¡AUTOGOL! Hinteregger pretendió rechazar pero introdujo el balón a su propia portería. Bayern se impone 5-2 a Eintracht Frankfurt.

25' Bayern presiona y busca el 2-0.

20' Excelente atajada de Manuel Neuer, quien evita la caída de su portería.

18' Una avalancha de goles apareció en el primer cuarto del segundo tiempo debido a que ambos equipos han salido con todo.

15' ¡GOOOOOOOOOL DE BAYERN! Davies aprovecha un grosero error de Fernandes y amplia la ventaja.

11' ¡GOOOOOOOOOL DE FRANKFURT! Hinteregger nuevamente impone condiciones en el juego aéreo y pone el duelo en suspenso.

6' ¡GOOOOOOOOOOOL DE FRANKFURT! Hinteregger aprovecha las licencias defensivas de Bayern para descontar.

2' ¡GOOOOOOOOOOOOL DE BAYERN! Robert Lewandowski amplía la diferencia.

¡EMPEZÓ!

PRIMER TIEMPO

45' ¡FINAL!

41' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOL DE BAYERN MÚNICH! Thomas Müller aumenta la diferencia tras capitalizar un excelente centro de Davies.

39' Intento de Toure, pero su resolución fue pésima.

36' Remate de Lewandowski tras recepcionar un importante centro, pero es bloqueado. Nuevo tiro de esquina tras intento de David Alaba.

34' Córner para Bayern. Nueva opción para aumentar la diferencia.

31' Bayern ataca las bandas de Frankfurt: busca el desequilibrio de Perisic o Coman.

27' Lanzamiento de Trapp, pero queda corto nuevamente. La visita totalmente replegada.

23' Bayern Múnich posee el control total del encuentro ante un pasivo y dubitativo Eintracht Frankfurt.

19' Insiste el Bayern que quiere aumentar su diferencia.

16' ¡GOOOOOOOOOOOL! Goretzka aparece solo y vence la resistencia de Kevin Trapp.

12' Excelente atajada de Trapp tras el potente cabezazo de Pavard. Pudo ser el 1-0.

10' ¡UFFFFFFFFF! Remate de Lewandowski se estrella en el parante de Trapp. Se ha salvado Eintracht Frankfurt.

8' Rechaza la zaga de Eintracht Frankfurt quien pasa apuros para alejar el peligro.

6' Da Costa obstruye la intención de Robert Lewandowski quien intentó vencer la resistencia de Trapp. Córner para Bayern.

4' Coman superó sin problemas a Ndicka, pero termina cayéndose. Se pidió falta, pero el árbitro ordeno que se prosiga con el juego.

2' Alaba reinicia el juego con Neuer quien cede el esférico a Benjamín Pavard.

Minuto a minuto.

1' ¡Comenzó el partido Bayern Múnich vs. Eintracht Frankfurt!

Formaciones confirmadas Bayern Múnich vs. Eintracht Frankfurt

Bayern Múnich: Manuel Neuer, Pavard, Lewandowski, Perisic, Boateng, Goretzka, Davies, Müller, Alaba, Coman y Kimmich.

Entrenador: Hans-Dieter Flick.

Eintracht Frankfurt: Trapp, Ndicka, Ilsanker, Fernandes, Kostic, Gacinovic, Hinteregger, Rode, Toure, Da Costa y Silva.

Entrenador: Adolf Hütter

Bayern Múnich vs. Eintracht Frankfurt

Con aroma a revancha. Bayern Múnich, líder de la Bundesliga, afronta un duelo con sabor especial antes del clásico ante el Borussia Dortmund, aquel que podría significar el paso definitivo hacia el título o una nueva esperanza para el 'Vendaval Amarillo' de soñar con un trofeo que le es esquivo desde hace ocho años.

¿Por qué revancha? Fue el Eintracht Frankfurt el que le endosó una dolorosa derrota por 5-1 al Bayern Múnich y que provocó la salida del entrenador Niko Kovac. Ahora bien, el cambio que devino de aquel partido no fue malo: Hansi Flick, ayudante del croata, asumió y le devolvió la alegría a un club que sueña con la triple corona.

Ahora bien, lo que en años anteriores hubiese sido un duelo de poder a poder ya no será tanto así en el Allianz Arena. El equipo de Adolf Hütter afronta una seria crisis de resultados y ni la para del fútbol por el coronavirus le ha devuelto el mejor semblante al exequipo de Carlos Zambrano.

El Eintracht ya acumulaba tres derrotas consecutivas antes del parón y el reinicio ante el Borussia Monchengladbach parecía una oportunidad propicia para empezar con la recuperación, pero la visita se impuso por 3-1 y condenó a las 'Águilas' a merodear los puestos de descenso.

Bayern Múnich, por su parte, rebosa fútbol y confianza. La para no hizo mella en el equipo de Hansi Flick, que se impuso sin sobresaltos en su visita al Unión Berlín con goles del resurgido Robert Lewandowksi y del francés Benjamin Pavard.

Ahora bien, más allá del rival, el entrenador del Bayern Múnich expresó su preocupación por el estado de Thiago Alcántara, duda por un problema en los aductores. "Todavía hay que esperar, no va tan bien como querríamos", expresó el DT en conferencia de prensa.

En caso el volantes español no se recupere, se unirá a Niklas Süle (ligamentos cruzados de una rodilla), Philippe Coutinho y Corentin Tolisso (ambos operados en abril en un tobillo) como bajas para el duelo ante el Eintracht Frankfurt.

Con cuatro puntos de diferencia sobre el sublíder, Hansi Flick remarcó que no reservará jugadores ni piensa en su rival del próximo martes. "Dortmund no cuenta. Para nada. Jugamos contra el Frankfurt, es el próximo escalón que debemos subir. Después podremos empezar a pensar en Dortmund", sentenció.

Bayern Munich vs Eintracht Frankfurt EN VIVO | Alineaciones probables

Bayern Munich: Neuer (c), Pavard, Boateng, Alaba, Davies, Kimmich, Goretzka, Gnabry, Müller, Coman, Lewandowski.

Eintracht Frankfurt: Trapp, Toure, Abraham (c), Hinteregger, N'Dicka, Ilsanker, Rode, Chandler, Kamada, Kostic, Dost

¿Qué canal transmite Bayern Múnich vs Eintracht Frankfurt?

Argentina ESPN Play Sur

Bélgica Eleven Sports 1 Belgium

Bolivia ESPN Play Sur

Chile ESPN Play Sur, Fox Sports 1 Chile

China QQ Sports Live, Star Sports China, PPTV Sport China

Colombia ESPN2 Colombia, ESPN Play Sur

República Dominicana Fox Sports Cono Norte, ESPNPlay Caribbean, ESPN Caribbean, FOX Play Norte

Ecuador ESPN Play Sur

Finlandia Viasat Football HD, Viasat Sports Premium, Viaplay Finland

Francia Free, beIN Sports 1, beIN SPORTS CONNECT

México Fox Sports Cono Norte, FOX Play Norte

Paraguay ESPN Play Sur

Perú ESPN Play Sur

España Movistar Liga de Campeones, Movistar+

Reino Unido BTSport.com, BT Sport 1, BT Sport App

Estados Unidos Fox Sports 1, Foxsports.com, Univision NOW, FOX Soccer Match Pass, UniMás, TUDN en Vivo, TUDN USA

Uruguay ESPN Play Sur

Venezuela ESPN Play Sur, FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte

¿A qué hora juegan Bayern Múnich vs Eintracht Frankfurt?

Perú 11:30 a.m.

Ecuador 11:30 a.m.

Colombia 11:30 a.m.

Uruguay 13:30 horas

Brasil 13:30 horas

Argentina 13:30 horas

Venezuela 12:30 horas

Chile 13:30 horas

Paraguay 13:30 horas

Bolivia 12:30 horas

España 18:30 horas

Alemania 18:30 horas

Portugal 18:30 horas

Reino Unido 18:30 horas

Suecia 18:30 horas

Rusia 18:30 horas

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO Bayern Munich vs Eintracht Frankfurt?

DirecTV Perú: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Argentina: Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD).

DirecTV Uruguay: Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD).

DirecTV Chile: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Colombia: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Ecuador: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Venezuela: Canal 624 (SD).

Movistar Perú: Canal 506 (SD) y Canal 741 (HD).

Movistar Chile: Canal 482 (SD) y Canal 886 (HD).

Movistar Argentina: Canal 201 (HD).

Claro TV Perú: Canal 65 (SD) y Canal 523 (HD)

Claro TV Chile: Canal 175 (SD) y Canal 475 (HD).

Claro TV Colombia: Canal 511 (SD) y 1511 (HD).

Claro TV Ecuador: Canal 90 (SD) y Canal 590 (HD).

Claro TV Argentina: Canal 107 (HD).

Telecentro Argentina: Canal 105 (Digital) y Canal 1011 (HD).

Cablevisión Argentina: Cnaal 23 (Analógico) y Canal 103 (Digital/HD).

Grupo TV Cable Ecuador: Canal 202 (SD) y Canal 734 (HD)

VTR Chile: Canal 49 (SD de Santiago) y Canal 841 (HD).

Supercanal Argentina: Canal 15 (Analógico), Canal 103 (Digital) y Canal 1003 (HD).

Dibox Argentina: Canal 101 (HD).

Cablevisión Flow: Canal 103 (HD).

GTD Chile: Canal 85.

¿Cuándo juega el Bayern Múnich?

El Bayern Múnich enfrenta esta sábado 28 de mayo a su similar del Frankfut por la fecha 27 de la Bundesloga. Los 'bávaros' necesitan una victoria para llegar cómodos al duelo del martes contra Borussia Dortmund.

Bayern contra Frankfurt

Partido que se juega ahora en la Bundesliga.

Ver los goles del partido Bayern Múnich vs. Eintracht de Frankfurt

Programa de televisión de deportes en Argentina.