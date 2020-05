Venezolano calificó a Claudio Pizarro como el rival más duro de su carrera: "Me hizo sentir un juvenil"

Septiembre de 2012. Venezuela visitaba Lima con el objetivo de imponerse a la Selección Peruana para mantenerse en zona de clasificación al Mundial Brasil 2014 y lo hacía con un "refuerzo" de lujo: Andrés Túñez, defensa que había logrado el ascenso con el Celta de Vigo y que mantenía el estatus de indiscutible en dicho club.

Ahora bien, el zaguero de 25 años pasó de la ilusión a la pesadilla en el gramado del Estadio Nacional, y su debut oficial con la 'Vinotinto' no pudo ser peor: derrota por 2-1 ante el equipo de Sergio Markarián y él totalmente superado por el veterano Claudio Pizarro.

Ocho años después, Andrés Túñez no olvida aquel partido y menos al rival que lo hizo sentir un defensa minúsculo. "Es con quien peor lo pasé. Me hizo sentir un juvenil en un partido de clasificación para el Mundial de 2014. Me comió vivo. Hizo lo que quiso conmigo", detalló el veterano de 33 años a AS.

Aunque el fútbol le permitió enfrentar a jugadores de la talla de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, James Rodríguez o Roberto Firmino, el exjugador del Celta no olvida al segundo máximo goleador extranjero de la Bundesliga.

Cabe recordar que Claudio Pizarro fue uno de los futbolistas clave en el gol del empate de Perú cuando aguantó la marca del venezolano, pivoteó para Luis Ramírez y Jefferson Farfán convirtió el 1-1 con una definición de pillo.

Aquel Perú vs. Venezuela finalmente acabó en un 2-1 gracias al doblete de Farfán y significó el segundo triunfo del equipo de Sergio Markarián en las Eliminatorias Brasil 2014. A la postre, ninguno sonreiría: las dos selecciones se quedaron con las ganas de clasificar a la Copa del Mundo.

Qué es de la vida de Andrés Túñez

El defensa venezolano hizo un repaso de su carrera futbolística y valoró la sinceridad de Luis Enrique, el técnico que lo marginó del Celta de Vigo y que provocó su llegada al Buriram. "Pasé de jugar en LaLiga a competir en Tailandia, pero me adapté rápido. Cuando eres niño sueñas con jugar en el Bernabéu y en el Camp Nou. Lo logré, después comencé a pensar en mi familia y sus intereses. El fútbol es un negocio y yo un privilegiado. Hago lo que me gusta y cobro por ello. Da igual donde sea. No puedo pedir más", puntualizó.