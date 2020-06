Leipzig vs Colonia EN VIVO: por el cierre de la jornada 29 de la Bundesliga

Leipzig vs Colonia EN DIRECTO EN VIVO ONLINE vía ESPN 2 chocan este lunes 1 de junio a la 1:30 p.m. (hora peruana) cerrando la jornada 29 de la Bundesliga en un encuentro de pronóstico reservado.

Leipzig saldrá con todo por la victoria. Los ‘Toros’ han hecho una gran campaña en la presente edición de la Bundesliga y matemáticamente tienen chances de poder gritar campeón, aunque todo dependerá del Bayern Múnich.

Sin embargo, el Red Bull también quiere asegurar su boleto a la próxima edición de la Champions League. En caso de no ganar, el Monchengladbach y el Leverkusen lo podrían dejar sin boleto para el torneo de clubes más importante de Europa.

Es por ello que el DT de los ‘Toros’, Julian Nagelsmann, pondrá a lo mejor de su plantilla para regresarse a casa con los tres puntos. Cabe mencionar que la visita llega a este duelo luego de haber cedido un empate ante el Hertha Berlín.

Además, el Leipzig tiene a su figura Timo Werner que anda en buen momento y será la principal carta de gol ante un cuadro local que prácticamente no pelea por nada.

Colonia no tiene chances de clasificarse a un próximo torneo internacional y en cuanto al descenso, no está del todo salvado, pero es muy probable que no corra peligro de perder la categoría.

Desde que se reanudó la Bundesliga, el Colonia no ha podido conseguir una victoria. Tan solo han sumado dos puntos de nueve posibles y confía en hacer respetar la casa para darle una alegría a sus hinchas.

Bundesliga: ¿cuándo es el partido entre Leipzig vs Colonia?

El partido de Colonia vs. Leipzig será este lunes 1 de junio en el RheinEnergieStadion.

Leipzig vs Colonia: horarios y canales de tv en el mundo

España: 20:30 horas por Vamos Bar 1 (196) y M. Liga de Campeones (M50 O114)

Argentina: 15:30 horas por ESPN 2

Uruguay: 15:30 horas por ESPN 2

Brasil: 15:30 horas por ESPN Brasil

Venezuela: 14:30 horas por FOX Sports y ESPN 2 Andino

Chile: 14:30 horas por FOX Sports 1

Colombia: 13:30 horas por ESPN 2

México: 13:30 horas por FOX Sports

Perú: 13:30 horas por ESPN 2

Ecuador: 13:30 horas por ESPN 2

Estados Unidos: 11:30 PT/ 14:30 ET por FOX Sports 2 y FOX Deportes

Leipzig vs Colonia: dónde ver y cómo contratar los canales de televisión

La Bundesliga sigue su curso y el partido lo podrás seguir a través del minuto a minuto de Líbero. Al finalizar el encuentro, disfruta del resumen, las mejores jugadas y goles.