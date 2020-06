Partidos de HOY [EN VIVO] programación de TV y horarios del mundo

Partidos de hoy | Este lunes 1 de junio se reiniciará algunas repeticiones de eventos que marcaron historia en el mundo del fútbol. Entre ellas, campañas de la Copa del Mundo y Champions League que serán transmitidos vía DirecTV, Fox Sports y ESPN.

Los partidos más atractivos que se podrán visualizar son los de Uruguay vs Ghana, Chile vs España por el Mundial Sudáfrica 2010, Italia vs Polonia por la Liga de las Naciones así como el Mónaco vs Juventus en el Champions League edición 2016/17.

También habrá repetición de la Copa del Mundo Rusia 2018. En ella estarán los cotejos de Rusia vs Arabia Saudita, Egipto vs Uruguay y Brasil vs Suiza. Asimismo, el duelo entre Inglaterra vs Túnez también será retransmitido

El Uruguay vs Corea del Sur, por los octavos de final de la Copa del Mundo Sudáfrica 2010, supone un hermoso recuerdo para los 'charrúas'. Aquella selección dirigida por el 'Maestro' Tabarez alcanzaría el cuarto lugar tras una prodigiosa campaña.

PARTIDOS DE HOY | REPETICIÓN

Copa del Mundo Sudáfrica 2010 | Portugal vs Brasil

Hora: 06:00

Canal: DIRECTV Sports

Copa del Mundo Rusia 2018 | Rusia vs Arabia Saudita

Hora: 07:00

Canal: DIRECTV Sports 2

Copa del Mundo Sudáfrica 2010 | Chile vs España

Hora: 08:00

Canal: DIRECTV Sports

Copa del Mundo Rusia 2018 | Egipto vs Uruguay

Hora: 09:00

Canal: DIRECTV Sports 2

Liga de las Naciones | Italia vs Polonia

Hora: 10:00

Canal: DIRECTV Sports

Review Champions League 2016/17 | Mónaco vs Juventus

Hora: 12:00

Canal: FOX Sports 2

Copa del Mundo Rusia 2018 | Brasil vs Suiza

Hora: 12:30

Canal: DIRECTV Sports 2

Copa del Mundo Sudáfrica 2010 | Estados Unidos vs Ghana | Octavos de final

Hora: 13:30

Canal: DIRECTV Sports

Copa del Mundo Rusia 2018 | Túnez vs Inglaterra

Hora: 16:00

Canal: DIRECTV Sports 2

Copa del Mundo Sudáfrica 2010 | Octavos de Final | Uruguay vs Corea del Sur

Hora: 19:00

Canal: DIERCTV Sports