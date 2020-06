Virgil van Dijk reveló la historia cuando estuvo a punto de morir a los 20 años

Virgil van Dijk en la actualidad es uno de los zagueros más destacados del mundo y uno de los que su cotización de elevó los últimos años con Liverpool, sin embargo pocos sabían de una historia que lo pudo colocar del lado de la muerte.

El defensor contó en una entrevista un episodio oculto de su carrera y la sitúa cuando tenía 20 años, en ese entonces una enfermedad (peritonitis) lo pudo privar de disfrutar de su familia y convertirse en campeón de la Champions League.

"Aún recuerdo estar tumbado en aquella cama. Sólo podía ver un montón de tubos saliendo de mí, mi cuerpo estaba destrozado y no podía hacer nada. En ese momento se te vienen a la cabeza los peores escenarios", dio inicio a a relatar una etapa de su vida en el portal británico Four Four Two.

"Estaba en peligro, por lo que mi madre y yo rezamos y discutimos sobre las opciones. En un momento firmé unos papeles, que eran una especie de testamento. Si me moría, una parte de mi dinero iría para mi madre", añadió. "Nadie quiere hablar de eso, pero había que hacerlo. Tal como yo estaba, todo pudo haber acabado", concluyó.

Afortunadamente, Van Dijk salió adelante y hoy es pieza fundamental en el Liverpool de Klopp, que está cerca de ganar su primera Premier League, y de la Selección de Holanda.

EL DATO

En el 2020 estuvo nominado a ganar el Balón de Oro, que finalmente fue para Lionel Messi.