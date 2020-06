Transmisión de partidos [EN VIVO] Programación para HOY viernes 12 de junio del 2020

Partidos de hoy viernes 12 de junio | Todos los partidos de hoy Copa Italia Juventus vs Milan transmisión de fútbol EN VIVO con la agenda futbolística emocionante con partidos por LaLiga Santander Valencia vs Getafe Bundesliga Hoffenheim vs RB Leipzig Primeira Liga de Portugal Liga de Turquía ONLINE GRATIS.

PARTIDOS DE HOY VIERNES 12 DE JUNIO

11.30 horas Dynamo Dresden vs Hamburgo - 2. Bundesliga

11.30 horas Sandhausen vs Bielefeld

13.30 horas Hoffenheim vs RB Leipzig - Bundesliga

12.30 horas Elche vs Extremadura - LaLiga SmartBank

12.30 horas Fuenlabrada vs Tenerife

12.30 horas Málaga vs Huesca

14.45 horas Real Oviedo vs Ponferradina

12.30 horas Granada vs Getafe - LaLiga Santander

15.00 horas Valencia vs Levante

14.00 horas Juventus vs AC Milan - Copa Italia

13.00 horas Moreirense vs Rio Ave - Primeira Liga

15.15 horas Sporting CP vs P. Ferreira

13.00 horas Fenerbahce vs Kayserispor - Liga de Turquía

13.00 horas Goztepe vs Trabzonspor



COPA ITALIA

La Copa Italia conocerá a su primer finalista de la temporada 2019-20, en un partido que marcará el regreso del fútbol en dicho país. La Juventus de Cristiano Ronaldo recibirá al AC Milan, con una mínima ventaja en la llave por el 1-1 que sacó de visita. Partidazo.



LALIGA SANTANDER

La reanudación de LaLiga Santander se mantiene con el desarrollo de la fecha 28. Getafe, una de las revelaciones del torneo, quiere ganar para acceder a la zona de Champions League. En tanto, Valencia quiere entrar a Europa League cuando reciba a Levante.



BUNDESLIGA

La Bundesliga sigue con su desarrollo habitual luego de la pandemia del coronavirus y llegará a la fecha 31 del certamen. Hoffenheim recibirá al RB Leipzig, ambos llegan tras empates el fin de semana pasado.



LALIGA SMARTBANK

LaLiga SmartBank también tiene luz verde y la fecha 32 apertura el fútbol en el fin de semana. Conoce la lista de partidos aquí:



2. BUNDESLIGA

La segunda división de Alemania también avanza y entra a la Jornada 31, con duelos que tienen importancia por el ascenso. Hamburgo visitará al Dynamo Dresden y busca ganar para, por lo menos, seguir asegurando su puesto en playoffs; mientras que el líder Bielefeld hará lo mismo contra Sandhausen.



PRIMEIRA LIGA

La Primeira Liga de Portugal llega a su Jornada 26 con dos partidos. El Sporting Club pretende ganar para tratar de asegurar su boleto a la próxima Europa League y, tras su empate la fecha anterior, recibirá ahora al irregular Pacos Ferreira.



SUPERLIGA TURQUÍA

La Superliga de Turquía también vuelve a la acción tras la suspensión del fútbol por el coronavirus. Habrán dos partidos atractivos: el siempre duro Fenerbahce ante el colero Kayserispor y el líder Trabzonspor medirá fuerzas con Goztepe.