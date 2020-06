Bundesliga EN VIVO: horarios, canales y programación de la fecha 31 del torneo alemán

VER EN VIVO Bundesliga 2020 ONLINE EN DIRECTO arranca la fecha 31 del fútbol alemán este viernes con el duelo entre Hoffenheim vs Red Bull Leipzig. Además, el Bayern Múnich está a un paso de asegurar un nuevo título en Alemania.

La fecha anterior regaló más de una emoción. Bayern Múnich sigue intratable y goleó 4-2 de visita al Bayer Leverkusen y parece todo consumado para que los bávaros sean nuevamente los campeones del campeonato teutón.

Teniendo a un goleador como Lewandoski y a un Goretzka en lo suyo, se trajeron los tres puntos a Múnich y ahora confían en seguir un nuevo triunfo el sábado cuando reciban al complicado Monchengladbach que pelea por meterse a la Champions League.

Dortmund ha dejado mucho que desear en este regreso y no consigue asegurar el segundo lugar. El ‘Vendaval Amarillo’ ganó con lo justo al Hertha Berlín y mantiene su ventaja sobre el Red Bul Leipzig.

Ahora, el Dortmund tendrá que salir airoso en su visita al Dusseldorf para no complicar su clasificación a la próxima edición de la Champions League cuando falta tan solo cuatro fechas para que el torneo llegue a su fin.

El Red Bull Leipzig ha tenido chances innumerables de pasar al Dortmund y acercarse al Múnich, pero al no poder mantener su ventaja, pelea con el Monchengladbach y el Leverkusen por esos dos últimos boletos directos que da la Bundesliga para el torneo de clubes más importante de Europa.

En cuanto al tema del descenso, Bremen se juega los descuentos y si no gana en estos próximos partidos, tendrá que jugar la próxima temporada en la Segunda División. En la fecha anterior cayeron 1-0 ante Wolfsburgo y ahora visitan al Paderborn en un duelo clave para ambos por la categoría.

Fecha 31 de la Bundesliga

Conoce la programación de la jornada 31.

Viernes 12 de junio

1:30 p.m. Hoffenheim vs RasenBallsport Leipzig



Sábado 13 de junio

8:30 a.m. Colonia vs Unión Berlín



8:30 a.m. Fortuna Dusseldorf vs Borussia Dortmund



8:30 a.m. Hertha Berlín vs Eintracht Frankfurt



8:30 a.m. Wolfsburgo vs Friburgo



8:30 a.m. Paderborn 07 vs Werder Bremen



11:30 a.m. Bayern Múnich vs Borussia Mönchengladbach



Domingo 14 de junio

8:30 a.m. Mainz 05 vs Augsburgo



11:00 a.m. Schalke 04 vs Bayer Leverkusen

Bundesliga 2020: canales de transmisión

A continuación revise todos los canales que cuentan con los derechos de transmisión de la Bundesliga en diferentes países.

Perú: ESPN Play Sur y ESPN2 Sur.

Argentina: ESPN2 Sur y ESPN Play Sur.

Bolivia: ESPN Play Sur y ESPN2 Sur.

Chile: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur y Fox Sports 1 Chile.

Colombia: ESPN Play Sur y ESPN2 Colombia.

Costa Rica: FOX Play Norte y Fox Sports Cono Norte.

Cuba: ESPN Caribbean y ESPN Play Caribbean.

Dominica: ESPN Play Caribbean y ESPN Caribbean.

República Dominicana: FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte, ESPN Caribbean y ESPN Play Caribbean.

Ecuador: ESPN Play Sur.

El Salvador: Fox Sports Cono Norte y FOX Play Norte.

Alemania: Sky Sport Bundesliga 1, Sky Go y Sky Sport Bundesliga 2.

Honduras: Fox Sports Cono Norte, ESPNPlay Caribbean, FOX Play Norte y ESPN Caribbean.

Italia: Sky Sport Football, SKY Go Italia y NOW TV.

México: FOX Play Norte y Fox Sports Cono Norte.

Nueva Zelanda: Sky Sport 7 beIN Sports y beIN Sports Connect New Zealand.

Nicaragua: Fox Sports Cono Norte y FOX Play Norte.

Paraguay: ESPN Play Sur y ESPN2 Sur.

Portugal: Eleven Sports 1 Portugal.

Puerto Rico: ESPN Caribbean y ESPN Play Caribbean.

España: Movistar Liga de Campeones 1, #Vamos y Movistar+.

Reino Unido: BT Sport 1, BT Sport App y BTSport.com.

Estados Unidos: Foxsports.com, FOX Soccer Match Pass, Fox Sports 1 y FOX Deportes.

Uruguay: ESPN Play Sur y ESPN 2 Sur.

Venezuela: ESPN Play Sur, Fox Sports Cono Norte y FOX Play Norte.