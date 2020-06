Bayern Munich: Joshua Kimmich recibió pisotón en la cabeza y terminó ensangrentado [VIDEO]

Joshua Kimmich es un jugador que se caracteriza por dejar todo en el terreno de juego, pero esta vez terminó con graves consecuencias. El volante o lateral del Bayern Munich fue protagonista de una terrible falta en la Copa de Alemania, que no tuvo sanciones cuando sucedió.

El habilidoso futbolista alemán fue titular en el choque ante el Eintracht Frankfurt por las semifinales de la DFB Pokal. La ventaja era del Bayern Munich, gracias al gol de Ivan Perisic, pero no podían confiarse ante la agresividad del rival cada vez que atacaba.

La mínima ventaja provocó que todas las líneas del Bayern permanezcan atentos a cualquier intento ofensivo rival. Y sobre los 56 minutos, el Frankfurt inició con su acción ofensiva por la banda izquierda, aunque con algunas trabas por la presencia de Kingsley Coman y Joshua Kimmich.

Este último se terminó barriendo por la línea lateral, casi en la mitad del campo, pero Dominik Kohr le ganó el duelo y elevó el balón para cederlo a uno de sus compañeros. Tras este movimiento, el mediocampista del Frankfurt intentó evitar chocar con su colega, que estaba tendido.

Sin embargo, su salto no fue suficiente y terminó pisando la cabeza Joshua Kimmich, pero el árbitro Marco Fritz no la observó. El juego siguió a pesar de los reclamos de algunos jugadores del Bayern Munich, aunque el afectado decidió no hacerlo y siguió con las acciones.

A pesar de la valentía de Joshua Kimmich para seguir jugando, el juez no tuvo más remedio detener las acciones minutos más tarde. El futbolista estaba sangrando y las reglas impiden que pueda seguir jugando, así que salió para ser atendido y terminar las acciones.

EL DATO

Joshua Kimmich fue vital en la victoria del Bayern Munich, con una asistencia para el gol de Robert Lewandowski (74'). Previamente, Danny da Costa había empatado (69').