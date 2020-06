Transmisión de partidos [EN VIVO]: programación completa - HOY lunes 15 de junio

Lunes 15 de junio | Partidos de hoy LaLiga Santander sigue su recorrido con el choque entre Levante vs. Sevilla y Real Betis vs. Granada. La Bundesliga también continúa con la acción en su apasionante recta final.

LaLiga Santander sigue teniendo a Barcelona como su firme líder. Ayer, Real Madrid pudo vencer al Eibar y se puso a dos puntos del cuadro "azulgrana". Por su parte, Atlético Madrid de Diego Simeone solo pudo empatar ante el Bilbao y sigue peleando por clasificar a la próxima Champions League.

Hoy se juegan dos partidos de la Liga Española. Levente recibe la visita del Sevilla y Betis hace lo propio con el Granada. Encuentros serán transmitidos por DirecTV y ESPN.

Partidos EN VIVO de hoy lunes 15 de junio

España | La Liga

12:30 Levante vs Sevilla | DIRECTV Sports Peru, DIRRECTV (610)

15:00 Real Betis vs Granada | ESPN Play Sur, ESPN2 Sur (625)

Portugal | Primeira Liga

13:00 Marítimo vs Gil Vicente | Bet365, Sport TV1, Sport TV3, Sport TV

Alemania | Bundesliga 2

13:30 Arminia Bielefeld vs Dynamo Dresden | Bet365, Sky Sport Bundesliga 1

Turquía | Süper Lig

13:00 Sivasspor vs Denizlispor | Bet365, DAZN

España | Segunda Division

12:30 Ponferradina vs Elche | ESPN Play Sur, Bet365, Mitele Plus

14:30 Tenerife vs Málaga | ESPN Play Sur, Bet365, Mitele Plus

Partidos repetición

DIRECTV

Boca Juniors vs Puma | Copa Sudamericana 2005

Canal 610

Hora 19:00

FOX SPORTS

River Plate vs Independiente | Copa Libertadores 2018

Canal 604

Hora 23:00