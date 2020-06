Transmisión partidos de HOY [EN VIVO]: programación, horarios TV miércoles 17 de junio del 2020

Viernes 17de junio | Partidos de hoy final de la Copa Italia Juventus vs Napoli transmisión de fútbol EN VIVO con la agenda futbolística emocionante con partidos por LaLiga Santander Atlético Madrid vs Osasuna Bundesliga Eintracht Frankfurt vs Schalke 04 Premier League Manchester City vs Arsenal Primeira Liga de Portugal Liga Promerica Alajuelense vs Herediano ONLINE GRATIS.

PARTIDOS DE HOY MIÉRCOLES 17 DE JUNIO

Estos son los 23 partidos programados para hoy miércoles 17 de junio.

Bundesliga

11.30 horas Eintracht Frankfurt vs Schalke 04 - Bundesliga

13.30 horas Ausburgo vs Hoffenheim

13.30 horas Bayer Leverkusen vs Colonia

13.30 horas Borussia Dortmund vs Mainz

13.30 horas RB Leipzig vs Fortuna Düsseldorf

Bundesliga 2

11.30 horas Aue vs Bochum - 2. Bundesliga

11.30 horas Hannover vs St. Pauli

11.30 horas Regensburg vs Karlsruher

13.30 horas Stuttgart vs Sandhausen

LaLiga

12.30 horas Eibar vs Athletic Club - LaLiga Santander

12.30 horas Real Valladolid vs Celta de Vigo

15.00 horas Osasuna vs Atlético de Madrid

LaLiga SmartBank

12.30 horas Almería vs Las Palmas - LaLiga SmartBank

12.30 horas Extremadura vs Albacete

12.30 horas Real Oviedo vs Deportivo La Coruña

14.45 horas Rayo Vallecano vs Fuenlabrada

Premier League

12.00 horas Aston Villa vs Sheffield United - Premier League

14.15 horas Manchester City vs Arsenal

Copa Italia

14.00 horas Napoli vs Juventus - Copa Italia

Primeira Liga

13.00 horas P. Ferreira vs Belenenses - Primeira Liga

15.15 horas Rio Ave vs Benfica

Costa Rica

18.00 horas Saprissa vs Cartaginés - Costa Rica

21.30 horas Herediano vs Alajuelense



BUNDESLIGA

La Bundesliga de Alemania sigue con su desarrollo y entra a la Jornada 32, fechas en las que se concretarán los descensos. Borussia Dortmund vs Mainz y el RB Leipzig vs Fortuna Düsseldorf serán juegos importantes, enfrentando a equipos de la zona Champions League con los de la zona baja.



COPA ITALIA

La final de la Copa Italia se desarrollará en el Estadio Olímpico de Roma, donde la Juventus de Cristiano Ronaldo medirá fuerzas con Napoli. El goleador portugués buscará su primera estrella en este certamen.



LALIGA SANTANDER

El fútbol en España sigue con la fecha 29, diariamente como ya se había anunciado antes. Uno de los duelos atractivos será el Atlético Madrid vs Osasuna a las 3.00 p.m. (hora peruana). El equipo del ‘Cholo’ Simeone volvió al fútbol con un empate y está obligado a ganar para meterse a la zona Champions League.



PREMIER LEAGUE

La esperada Premier League de Inglaterra está de regreso. El fútbol inglés ha vuelto con los partidos postergados de la Jornada 28: Aston Villa vs Sheffield United abren el telón y el Manchester City vs Arsenal será el partido de fondo.



PRIMEIRA LIGA

El torneo de Portugal entra a la Jornada 27 con dos partidos. P. Ferreira vs Belenenses se disputará a primera hora y más tarde el Benfica podría llegar a lo más alto de la tabla de posiciones si vence al Rio Ave, que viene de vencer al Moreirense.



LALIGA SMARTBANK

La segunda división de España, LaLiga SmartBank, tampoco se detiene. Esta vez vuelve a presentarse actividad peruana, cuando el Rayo Vallecano de Luis Advíncula visite al Fuenlabrada de Jeisson Martínez.



LIGA PROMERICA

La Liga Promerica de Costa Rica sigue en su etapa de playoffs, con la definición de las semifinales. Saprissa buscará asegurar su ventaja de 4-0 sobre Cartaginés y Herediano, vigente campeón, pretende remontara el 2-0 sufrido ante Alajuelense.