Lionel Messi: Federación de Croacia saludó al argentino y le hizo recordar goleada en Rusia 2018 [FOTO]

Hoy no es un día cualquiera para los amantes del fútbol. Hoy cumple un año más de vida para quien para mucho es el mejor jugador de todos los tiempos: el argentino Lionel Messi, figura del Barcelona de España.

Es por ello que el también jugador de la Selección Argentina viene recibiendo varias muestras de cariño por parte de sus compañeros, amistades y seguidores. Sin embargo, ha sorprendido a más de uno el saludo de la Federación de Croacia.

El mencionado ente del balompié croata, se manifestó en redes sociales recordando el cumpleaños de Lionel Messi y a su vez, también le hizo saber algunos datos que no son nada favorables para la estrella del Barcelona.

“¡Feliz cumpleaños, Leo Messi! ¿Sabías que marcó su primer gol internacional contra #Croacia en 2006? ¿Y sabías que su equipo perdió solo tres veces cuando marcó un gol, incluido ese partido en Basilea?”, indicó la Federación de Croacia.

Pero la cosa no quedó allí. Incluso, el ente croata no dudó en recordarle el magro episodio que vivió Messi con Argentina en el último Mundial que se llevó a cabo en Rusia en donde la ‘Albiceleste’ quedó eliminada en octavos de final.

“¿Y sabías que, a pesar de toda su brillantez, tiene un récord perdedor contra Croacia? Cumpleañero, ¿qué tal si programamos otra revancha ... digamos el 18 de diciembre de 2022 en Qatar?”, señaló la Federación de Croacia.

Como se recuerda, por la segunda jornada del Grupo D, Argentina y Croacia se vieron las caras. Los europeos golearon a los sudamericanos por 3-0 en Novgorod y los complicaron de cara a la clasificación a la siguiente ronda.

