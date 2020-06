Real Madrid vs Mallorca [DirecTV EN VIVO] Horarios, TV y dónde ver LaLiga

DirecTV EN VIVO Real Madrid vs Mallorca ONLINE | Este jueves 24 de junio se juega el partido por la Jornada 31 de LaLiga. El duelo está pactado para las 3:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Alfredo di Stéfano y será transmitido EN DIRECTO por DirecTV GO. Además, podrás seguir todo el fútbol en vivo con las incidencias, minuto a minuto, mejores jugadas y video de los goles por Libero.pe.

Empieza la defensa de su liderato. Real Madrid, nuevo puntero y con la primera opción al título, quiere acabar con su irregularidad con un triunfo ante el Mallorca, uno de los rivales que le hizo morder el polvo y que le asestó un duro golpe en su lucha por el título.

En su visita a Son Moix, el equipo de Zinedine Zidane naufragó y cayó derrotado por 1-0 gracias a un gol de Lago Junior. Ahora bien, del pasado no se vive, pero qué mejor motivación de dar el batacazo en el Alfredo di Stéfano para un plantel que no sabe lo que es ganar desde el reinicio de LaLiga.

El Mallorca, antepenútimo y a tres puntos de dejar la zona de descenso, apenas ha podido sumar un punto de nueve posibles tras el parón y le urge puntuar ante el Real Madrid para no complicarse todavía más cuando rivales directos como el Leganés y el Espanyol le pisan los talones a un par de puntos.

Para ello, el Mallorca deberá quebrar su pésima racha de visitante (apenas cuatro puntos sumados) y necesitará del mejor rendimiento posible, con Kubo como abanderado, para superar a un rival que lo ha ganado todo desde el reinicio de LaLiga.

El Real Madrid, nuevo líder de la Liga Santander, quiere poner fin a las polémicas con un triunfo categórico ante uno de los ocho rivales que le quedan para volver a gritar campeón luego de tres años.

Y es que más allá de los triunfos ante Valencia y Real Sociedad, los errores arbitrales han sido favorables para el equipo de Zinedine Zidane, además de la polémica entorno a las quejas de su dirigencia por los horarios de sus partidos, con menos días de descanso que su rival por el título, Barcelona.

Más allá de ello, técnicos y jugadores solo piensan en ganar el título y la idea es dosificar esfuerzos para no llegar fundidos a la recta final. En ese sentido, Sergio Ramos -sentido por un golpe a la rodilla- y Marcelo serán los jugadores invitados a tomarse un descanso en la presente fecha.

Ahora bien, no será el mismo caso con Casemiro, el equilibrio en el mediocampo. El brasileño será baja por sanción, por lo que Toni Kroos, Fede Valverde y Luka Modric serán los encargados en manejar el mediocampo.

Isco Alarcón, por su parte, es la noticia positiva de la convocatoria. El volante dejó atrás una lesión y aguardará su lugar en el banquillo. Vinicius, de gran partido ante la Real Sociedad, apunta a repetir titularidad y a repartirse los roles en ataque junto a Benzema y Eden Hazard.

Formaciones probables Real Madrid vs Mallorca

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Militao, Mendy; Valverde, Kroos, Modric; Hazard, Vinicius, Benzema.

Mallorca: Reina; Pozo, Raíllo, Valjent, Sedlar, Fran Gámez; Kubo, Salva Sevilla, Dani Rodríguez; "Cucho" Hernández, Budimir.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs Mallorca por LaLiga?

Argentina: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Brasil: Watch ESPN Brasil, ESPN Brasil

Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

México : Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Paraguay : Tigo Sports+

Perú: DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes

España : Movistar Laliga 2, Movistar+, Movistar Laliga, Partidazo in Movistar LaLiga, Mitele Plus y Barca TV.

Estados Unidos: beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS, Fanatiz USA, beIN SPORTS CONNECT

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela : DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Mallorca?

Perú: 3:00 p. m.

España: 10:00 p. m.

Ecuador: 3:00 p. m.

Colombia: 3:00 p. m.

Uruguay: 5:00 p. m.

Brasil: 5:00 p. m.

Argentina: 5:00 p. m.

Venezuela: 6:00 p. m.

Chile: 7:00 p. m.

Paraguay: 7:00 p. m.

Bolivia: 6:00 p. m.

España: 11:00 p. m.

Alemania: 11:00 p. m.

Portugal: 11:00 p. m.

Reino Unido: 11:00 p. m.

Suecia: 11:00 p. m.

Rusia: 11:00 p. m.

¿Dónde ver DirecTV EN VIVO Real Madrid vs Mallorca? Guía TV

Canales exclusivos para Perú, Argentina, Chile, Colombia, Uruguay, Venezuela y Ecuador. También se podrá ver vía DirecTV y ArenaVision.

DirecTV Sports 1: Canal 610 (SD) y Canal 1610 (HD).

DirecTV Sports 2: Canal 612 (SD) y Canal 1612 (HD).

DirecTV Sports 3: Canal 613 (SD) y Canal 1613 (HD).

DirecTV Play

DirecTV Go

