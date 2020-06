Real Madrid vs Mallorca EN VIVO vía Directv: cuándo y a qué hora juegan por LaLiga [GUÍA TV]

Real Madrid vs Mallorca EN VIVO vía Directv Sports | este miércoles 24 de junio desde las 3.00 p. m. (hora peruana) por la Jornada 31 de LaLiga Santander. El encuentro también será transmitido por Movistar+, Directv Go, ESPN y beIN Sports, además podrás seguir las incidencias en el minuto a minuto en Líbero.pe.

El choque se llevará a cabo en el Estadio Alfredo di Stéfano, mientras que Mario Melero López será el árbitro. Real Madrid llega en óptimas condiciones a esta nueva fecha del certamen y lo ha demostrado con las tres victorias que logró en el retorno del fútbol en España. Junto a Villarreal han sido los únicos.

No obstante, el Real Madrid de Zinedine Zidane puede ser el de mejor arranque con una victoria, dado que el ‘Submarino amarillo’ solo empató ante Sevilla. Además, están obligados a ganar tras el triunfo del Barcelona, que recuperó la punta con tres puntos de ventaja. Es un mano a mano que Real Madrid no quiere perder.

El rival de turno será el Mallorca, equipo de muy mala temporada y que ahora se encuentra en la zona de descenso directo. Kubo y ‘Cucho’ Hernández son los más destacados, pero en el reinicio de LaLiga Santander no han sabido ganar: 4-0 ante Barcelona, 1-0 con Sevilla y 1-1 con Leganés. Necesitan levantar cabeza.

Mallorca está obligado a ganar para no desprenderse de la zona de salvación y se motivan con el reciente recuerdo de un duelo directo: ganaron 1-0. En casa, el gol de Junior Lago a los 7 minutos fue suficiente para doblegar al Real Madrid. Esta vez Karim Benzema, que está encendido, y compañía van por la revancha.

Real Madrid vs Mallorca: posibles alineaciones por LaLiga

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Militao, Mendy; Valverde, Kroos, Modric; Hazard, Vinicius y Benzema.

Mallorca: Reina; Pozo, Raíllo, Valjent, Sedlar, Fran Gámez; Kubo, Salva Sevilla, Dani Rodríguez; ‘Cucho’ Hernández y Budimir.

Horarios y canales para ver partido Real Madrid vs. Mallorca

País Horario Canales TV Perú 15:00 horas DIRECTV Play y DIRECTV Sports Perú Argentina 17:00 horas DIRECTV Play y DIRECTV Sports Argentina España 22:00 horas Mitele Plus, Movistar Laliga y Partidazo México 15:00 horas Blue To Go y Sky Sports HD Chile 16:00 horas DIRECTV Play y DIRECTV Sports Chile Bolivia 16:00 horas DIRECTV Play y DIRECTV Sports Bolivia Colombia 15:00 horas DIRECTV Play y DIRECTV Sports Colombia EE.UU. 15:00 horas beIN Sports y Fanatiz USA Uruguay 15:00 horas DIRECTV Play y DIRECTV Sports Uruguay Ecuador 17:00 horas DIRECTV Play y DIRECTV Sports Ecuador Brasil 18:00 horas FOX Premium Venezuela 16:00 horas DirecTV Go y DIRECTV Sports Venezuela Honduras 14:00 horas Sky Sports Costa Rica 14:00 horas Sky Sports HD Italia 22:00 horas DAZN Canadá 16:00 horas beIN Sports Guatemala 14:00 horas Sky Sports HD Francia 22:00 horas beIN sports

¿Qué día, a qué hora y cuándo se juega el Real Madrid vs Mallorca por LaLiga?

¿Cuál es el partido? Real Madrid vs Mallorca ¿Cuándo juegan? Miércoles 24 de junio ¿Dónde juega? Estadio Alfredo di Stéfano ¿A qué hora transmiten? 3:00 p. m. (Perú)

¿A qué hora ver Real Madrid vs. Mallorca en PERÚ?

Real Madrid vs. Mallorca se jugará desde las 3:00 p. m. hora de Lima, Perú. La transmisión estará a cargo por los canales DirecTV Sports, DirecTV Go y DirecTV Play.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Mallorca en PERÚ?

El partido se televisa en Perú por los canales DirecTV Sports, DirecTV Go y DirecTV Play. Sigue en directo la programación para ver el juego Real Madrid vs. Mallorca por LaLiga Santander.

¿A qué hora ver Real Madrid vs. Mallorca en MÉXICO?

Real Madrid vs. Mallorca se jugará desde las 3:00 p. m. hora de Ciudad de México, México. La transmisión estará a cargo por los canales Sky Sports HD.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Mallorca en MÉXICO?

El partido se televisa en México por los canales Sky Sports. Sigue en directo la programación para ver el juego Real Madrid vs. Mallorca por LaLiga Santander.

¿A qué hora ver Real Madrid vs. Mallorca en ARGENTINA?

Real Madrid vs. Mallorca se jugará desde las 5:00 p. m. hora de Buenos Aires, Argentina. La transmisión estará a cargo por los canales DirecTV Sports, DirecTV Go y DirecTV Play.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Mallorca en ARGENTINA?

El partido se televisa en Argentina por los canales DirecTV Sports, DirecTV Go y DirecTV Play. Sigue en directo la programación para ver el juego Real Madrid vs. Mallorca por LaLiga Santander.

¿A qué hora ver Real Madrid vs. Mallorca en ESPAÑA?

Real Madrid vs. Mallorca se jugará desde las 3:00 p. m. hora de Madrid, España. La transmisión estará a cargo por los canales Mitele Plus, Movistar Laliga, Movistar Laliga 1 y Partidazo in Movistar LaLiga+.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Mallorca en ESPAÑA?

El partido se televisa en España por los canales Mitele Plus, Movistar Laliga, Movistar Laliga 1 y Partidazo in Movistar LaLiga. Sigue en directo la programación para ver el juego Real Madrid vs. Mallorca por LaLiga Santander.

¿A qué hora ver Real Madrid vs. Mallorca en COLOMBIA?

Real Madrid vs. Mallorca se jugará desde las 3:00 p. m. hora de Bogotá, Colombia. La transmisión estará a cargo por los canales DirecTV Sports, DirecTV Go y DirecTV Play.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Mallorca en COLOMBIA?

El partido se televisa en Colombia por los canales DirecTV Sports, DirecTV Go y DirecTV Play. Sigue en directo la programación para ver el juego Real Madrid vs. Mallorca por LaLiga Santander.

Real Madrid vs Mallorca EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre Real Madrid vs Mallorca, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.