Zinedine Zidane sobre crisis del Barcelona: "no hemos ganado absolutamente nada"

Real Madrid se acerca al título en la La Liga tras el empate del Barcelona con Atlético de Madrid. Zinedine Zidane es consiente de la situación pero trata de darle tranquilidad al equipo y pisar tierra antes que celebrar.

Zinedine Zidane no se confía de cara al partido del jueves por la jornada 33 de La Liga y avanza paso a paso por la consigna de sumar un nuevo campeonato nacional con el cuadro merengue.

"Nuestra intención es intentar ganar todos los partidos pero no se sabe lo que puede pasar. Tenemos un equipo para intentar ganar. Faltan seis partidos y tenemos que repetirlo hasta el final. Hemos ganado cinco pero no significa nada. Hay que repetir mañana y luego otro", declaró el francés en la previa del partido.

No canta victoria

"Zizou" sabe que aún faltan varios encuentros para definir al campeón y la cautela ante los rivales será importante para lograr el título. "Son 6 partidos, 18 puntos, y hasta que matemáticamente no seas campeón no puedes decir nada. Tienes que jugar y respetar al rival. Estamos bien y hay que seguir. Nada de confianza y decir que se acabó, para nada. Los jugadores saben que no hemos ganado absolutamente nada".

El estratega del Madrid también se refirió sobre Eden Hazard, a quien considera un elemento importante para el plantel. "Sabemos el jugador que es, fundamental y muy bueno. Los rivales lo saben también y ojalá no haya ninguna intención de hacer daño a un jugador. El rival siempre intenta jugar fuerte contra nosotros".

Además, Zidane pidió comprensión tras la para que sufrió el belga por lesión. "Con Eden hay que estar tranquilos, ha tenido un tiempo fuera del campo con muchas dificultades y hay que ir despacito. No tengo la menor duda de que luego todo va a desaparecer y que va a estar muy bien dentro de poco".