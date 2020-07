Jürgen Klopp revela que no necesita el pasillo de campeón ante Manchester City [VIDEO]

La Premier League de Inglaterra es considerado uno de los torneos más duros de Europa y recientemente proclamó campeón al Liverpool. El equipo ‘Red’ ha sufrido de gran competencia a lo largo de 30 años, logrando su primer trofeo en este certamen gracias al técnico alemán Jürgen Klopp.

No obstante, todavía queda un detalle por cumplir para Liverpool: celebrar en la cancha, como el fútbol tiene acostumbrado. Este jueves 2 de julio, tendrán la oportunidad de hacerlo ante el Manchester City de Pep Guardiola, rival con el que peleó en lo más alto en las últimas temporadas.

Los ciudadanos respetan lo hecho por el equipo de Jürgen Klopp, confirmando que ejecutarán el clásico pasillo de campeón en el Etihad Stadium. A pesar de esta postura de respeto por su título conseguido, el entrenador alemán considera que no será necesario que eso ocurra.

“No estoy seguro si alguna vez me hicieron un pasillo. Tal vez en Alemania hace años. En la Premier League es una tradición, un bonito gesto, pero la verdad no lo necesitaríamos”, confesó Jürgen Klopp este miércoles en conferencia de prensa previo al Manchester City vs Liverpool.

A pesar de lo mencionado, seguramente el equipo de Pep Guardiola tiene ya un protocolo establecido para saludar al Liverpool, que lo reemplaza como campeón de la Premier League. En tanto, si bien las cosas están definidas, Jürgen Klopp prevé un partido de mucha intensidad.

“Será un encuentro duro, por como lo hace el Manchester City. Domina de forma masiva, extiende el campo y aprovecha los espacios pequeños. Es fútbol y no puedes defender si no juegas con intensidad. Creo que eso muestra que tipo de partido será”, sentención Jürgen Klopp.