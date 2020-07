Leicester vs Everton EN VIVO vía Fox Sports: cuándo y dónde ver por la Premier League

Leicester vs Everton EN VIVO vía Fox Sports | este miércoles 1 de julio desde las 12.00 p. m. (hora peruana) por la fecha 32 de la Premier League. El partido también será transmitido por ESPN Play, Sky Sport, DAZN y SporTV, demás podrás seguir las incidencias a través del minuto a minuto en Líbero.pe.

El encuentro se jugarán en el estadio Goodison Park y tendrá a David Coote como el árbitro principal del encuentro. Leicester City ha sido una de las gratas sorpresas de la actual Premier League, pero no mostró su mejor forma en la reanudación del torneo inglés, solo logrando dos empates y una derrota.

Ante Watford no aguantaron la ventaja a poco del final (1-1) y ante Brighton incluso casi lo pierden en casa (0-0). Esta vez tendrán que ganar o podrían perder la 3° casilla que han ocupado gran parte del certamen y que otorga acceso a Champions League. Chelsea espera con entusiasmo una derrota de los ‘Fox’, luego de vencer en el duelo directo (1-0).

En tanto, el Everton de Carlo Ancelotti tomó aire, se alejó de la zona de descenso y ahora se ilusiona con acercarse a los puestos de Europa League. El poder ofensivo que manejan es implacable, pero ni Dominic Calvert-Lewin ni Richarlison han sido efectivos de acuerdo a las ocasiones que generaron.

Durante la campaña 2019-20, se han presenciado en dos ocasiones un Leicester vs Everton, con resultados favorales para Brendan Rodgers. En el primer duelo por la Premier League ganaron 2-1 con goles de Jamie Vardy y Kelechi Iheanacho, en la agonía. En tanto, fue empate 2-2 por la EFL Cup, pero con victoria en penales luego. Partidazo.

Leicester vs Everton: Posibles alineaciones

XI Leicester: Schmeichel; Justin, Evans, Soyuncu, Chilwell; Ndidi, Pérez, Tielemans, Praet, Barnes y Vardy.

XI Everton: Pickford; Coleman, Keane, Holgate, Digne; Iwobi, Davies, Gomes, Bernard; Calvert-Lewin y Richarlison.

