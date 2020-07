Valencia vs Athletic Club Bilbao EN VIVO Horarios canales y donde ver Movistar LaLiga

Valencia vs Athletic Club EN VIVO vía ESPN | Este miércoles 1 de julio desde las 12:30 p. m. (hora peruana) por la Jornada 33 de LaLiga Santander. El encuentro también será transmitido por Movistar+, ESPN Play, DAZN y beIN Sports, además podrás seguir todas las incidencias a través del minuto a minuto en Líbero.pe.

Valencia vs Athletic Club

Valencia | El encuentro se disputará en el estadio de Mestalla, mientras que el árbitro encargado de impartir justicia será Javier Estrada. La crisis deportiva llegó Valencia en el reinicio del fútbol en España, circunstancias que han llevado al equipo a perder su entrenador tras la derrota frente al Villarreal en la fecha pasada.

Albert Celades renunció a su cargo y ahora Valencia tiene que sumar como sea para meterse a la pelea de clasificar a la Europa League del 2020/21.

Salvador Gonzáles "Voro" se hace cargo del equipo. Por el momento, Rodrigo y Gómez se encargarán de meter a la pelea por la Europa League al Valencia. Mientras que Parejo y Soler se mantendrán en la volantel.

Por su parte, Athletic Club tiene el mismo objetivo que el Valencia; clasificar a la Europa League. Llega al duelo en Mestalla tras ganar 3-1 al Mallorca con una buena actuación de Raúl García, Sancet y Villalibre, quienes se hicieron presente en el marcador.

Garitano apelará a la frase "equipo que gana" y mantendrá su once ganador en Mestalla. Sancet, Muniain y Williams, seguirán en ofefensiva.

Valencia vs Athletic Club: Posibles alineaciones

XI Valencia: Cillessen; Gabriel Paulista, Florenzi, Gaya, Hugo Guillamón, Wass, Parejo, Soler, Torres, Rodrigo, Gómez

Entrenador: por definir

XI Athletic Club: Unai Simón; Yuri, Martínez, Capa, Yeray, Raúl García, Dani García, Unai López, Oihan Sancet, Muniain, Williams

Entrenador: Garitano

Hora: 12:30 p.m.

Estadio de Mestalla

¿Qué día, a qué hora y cuándo se juega el Valencia vs Athletic Club por LaLiga Santander?

PARTIDO Valencia vs Athletic Club FECHA Miércoles 1 de julio ESTADIO Estadio de Mestalla HORARIO 12:30 p. m. (Perú)

¿En qué canales ver el Valencia vs Athletic Club por LaLiga Santander?

Argentina: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Bolivia: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Brasil: Watch ESPN Brasil, ESPN Brasil

Chile: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

China: iQiyi, QQ Sports Live, PPTV Sport China

Colombia: ESPN Play Sur, ESPN2 Colombia

Ecuador: ESPN Play Sur

Francia: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 1, Free

Alemania: TeleClub Sport Live, DAZN

Internacional: Bet365, Radio Barca, Facebook Live

Italia: DAZN

Japón: DAZN, WOWOW

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Paraguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Perú: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Portugal: Eleven Sports 1 Portugal

España: Movistar Laliga 1, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar+, Movistar Laliga

Estados Unidos: Radio Barca, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS, Fanatiz USA

Uruguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Venezuela: ESPN Play Sur

¿A qué hora juegan?

Perú: 12:30 p. m.

Ecuador: 12:30 p. m.

Colombia: 12:30 p. m.

Uruguay: 2:30 p. m.

Brasil: 2:30 p. m.

Argentina: 2:30 p. m.

Venezuela: 1:30 p. m.

Chile: 1:30 p. m.

Paraguay: 2:30 p. m.

Bolivia: 13:30 p. m.

España: 7:30 p. m.

Alemania: 7:30 p. m.

Portugal: 7:30 p. m.

Reino Unido: 7:30 p. m.

Suecia: 7:30 p. m.

Rusia: 7:30 p. m.