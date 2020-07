Champions League: conoce cuándo y dónde se realizará el sorteo de las rondas finales [FOTO]

La Champions League no solo tuvo que modificar su calendario a causa de la pandemia del coronavirus, sino que también cambió por completo el formato del torneo. El calendario es ajustado y la UEFA busca que los clubes no se vean afectados por una seguidilla de partidos.

El certamen se disputará en agosto en Portugal como sede única, tal como se había anunciado, y desde los cuartos de final serán partidos de eliminación directa. Ya no de ida y vuelta como se estaba acostumbrado. No obstante, lo que si se mantendrá es el sorteo de las llaves.

La UEFA confirmó que recurrirán al bolillero para definir los encuentros que se disputarán a partir de los cuartos de final, con lo que también se establecerán los choques por las semifinales.

¿Cuándo se realizará el sorteo de la Champions League?

Según se confirmó este martes, el sorteo se realizará el viernes 10 de julio en la sede de Nyon en Suiza a partir de las 5.00 a. m. (hora peruana). En tanto, la similar definición para fase final de la Europa League se realizará a partir de las 6.00 a. m. (hora peruana).

¿Qué equipos están clasificados a los cuartos de la Champions League?

Los equipos clasificados a los cuartos de final de la Champions League, hasta ahora, son Atalanta (eliminó a Valencia), Atlético Madrid (eliminó a Liverpool), PSG (eliminó a Borussia Dortmund) y Leipzig (eliminó a Tottenham).

Las llaves que faltan por definir son: Juventus vs Lyon (0-1), Barcelona vs Napoli (1-1), Bayern vs Chelsea (3-0) y Manchester City vs Real Madrid (2-1). El calendario de partidos quedó establecido de esta manera:

Sorteo de la Europa League

La Europa League también quedó congelada en los octavos de final y también tendrá su etapa final en un solo país. Se trata de Alemania, con las sedes de Duisburgo, Gelsenkirchen, Dusseldorf y Colonia a partir del 10 de agosto.

El Inter de Milán vs Getafe y Sevilla vs Roma no se jugaron en la ida, así que definirán su pase a partido único.

Las llaves que si se disputaron son LASK vs Manchester United (0-5), Eintracht Frankfurt vs Basilea (0-3), Basaksehir vs Copenhague (1-0), Wolfsburgo vs Shaktar Donetsk (1-2), Olympiakos vs Wolverhampton (1-1) y Rangers vs Bayer Leverkusen (1-3).