MLS is Back: Vancouver Whitecaps de Yordy Reyna no podrá debutar por el coronavirus [VIDEO]

La MLS is Back es un nuevo torneo creado en Estados Unidos, que nació a causa de la pandemia por coronavirus. Este certamen contará con la participación de todas las franquicias y se ejecutará en una sola sede, en Florida, con la finalidad de no verse afectados por el mal existente.

Sin embargo, este plan no ha podido evitar que la COVID-19 se propague entre los futbolistas y hasta ha obligado a cancelar un partido. El Vancouver Whitecaps vs FC Dallas, el debut de ambos equipos en la MLS is Back, fue suspendido al haber contagios entre las plantillas.

El encuentro iba a disputarse este jueves 9 de julio, pero se conoció de casos de infectados por coronavirus en el FC Dallas. El propio club comunicó que tiene seis casos en su plantel y preocupa la forma en la que se pudieron haber contagiado, puesto que fueron detectados en Florida.

Los dirigidos por el entrenador peruano-americano Luchi González partieron al mencionado estado el último sábado, sin contagiados. Tras su llegada a la sede del campeonato, pasaron por pruebas de descarte y dos futbolistas dieron positivo. Días más tarde, otros cuatro también estaban enfermos.

Una similar vivencia pasa el Vancouver Whitecaps, equipo del atacante peruano Yordy Reyna. A través de sus redes sociales, el club informó que se detectaron casos de coronavirus y que por esta razón se han visto impedidos de viajar a Orlando, lugar en el que ya concentran otros clubes.

Este lunes deberían viajar, tras hacer pruebas adicionales a los futbolistas que fueron diagnosticados con coronavirus. Recordemos que la MLS is Back se jugará en el complejo ESPN Wide World of Sports en Walt Disney World, sin la presencia de público y los 26 equipos permanecerán en los hoteles acondicionados.

EL DATO

La MLS is Back iniciará el 8 de julio y terminará el 11 de agosto, con un nuevo formato: serán grupos al estilo mundial y posterior eliminatorias con los mejores ubicados. El ganador irá a la Concachampions 2021.