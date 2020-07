Barcelona venció por 4-1 a Villarreal y continúa en la pelea por el título de la LaLiga

Barcelona se impuso de visita a Villarreal por 4-1 y, de esta manera, mantienen sus chances de seguir peleando por el título de LaLiga: acortaron la ventaja a 4 puntos ante Real Madrid quien en la previa había vencido 1-0 a Athletic Club.

Los pupilos de Quique Setién estaban urgidos de ganar. Como se ha mencionado anteriormente, los 'Galácticos' vencieron a los vascos y alargaron la diferencia a 7 puntos: con esa presión llegaron los 'blaugranas' al 'match' ante el 'Submarino Amarillo'.

A falta de 4 jornadas, a Barcelona solo le sirve ganar y esperar alguna caída o empates de los 'Blancos'. Si algo los reconforta es que tanto Antoine Griezmann y Luis Suárez volvieron al gol.

La ventaja 'blaugrana' se encontró a los 3 minutos cuando Pau Torres anotó en propia puerta. El zaguero 'amarillo' intentó rechazar un centro de Jordi Alba, pero terminó introduciendo el balón en propia puerta: Griezmann acechaba por detrás.

La igualdad ocurriría 11 minutos después, cuando Moreno aprovechó los espacios para vencer la resistencia de Ter Stegen. Sin embargo, la alegría duraría poco ya que a los 20 minutos de juego, Luis Suárez se encargaría de devolverle la diferencia a Barcelona.

Lo catastrófico fue que antes del cierre del primer tiempo, Antoine Griezmann ampliaría a 3-1 la diferencia. Ya con el marcador a cuestas, Villarreal ensayó tres cambios, pero no resultó. Messi anotaría a los 69, pero el VAR invalidó su tanto. No obstante, Ansu Fati puso su firma a los 86 y así generó que se mantenga las esperanzas en el Camp Nou de darle caza a Real Madrid.

MINUTO x MINUTO | Barcelona vs. Villarreal EN DIRECTO vía DirecTV Sports

Sigue todas las incidencias del partido entre Barcelona y Villarreal por la fecha 34 de LaLiga Santander.

SEGUNDO TIEMPO

- 46' ¡FINAL!

- 45' Se añade un minuto.

- 40' ¡GOOOOOOOOOOOL DE BARCELONA! Maravillosa resolución de Ansu Fati para decretar el 4-1 y finiquitar el duelo.

- 36' Samuel Chukwueze encara a Ter Stegen, pero su disparo sale muy desviado.

- 34' Cambio en Barcelona: se retira Griezmann e ingresa Ansu Fati.

- 31' Jordi Alba genera un córner para Barcelona.

- 29' Cambio en Barcelona: Braithwaite por Busquets

- 28' El VAR hace su aparición para determinar el gol de Messi y termina siendo invalidad. El marcador vuelve al 3-1.

- 26' Villarreal ejecuta un cambio: Fer Nino por Carlos Bacca.

- 24' ¡GOOOOOOOOOL DE BARCELONA! Lionel Messi vence la resistencia de Asenjo para el 4-1.

- 20' Nuevamente Asenjo se ve forzado a responder ante la arremetida de Jordi Alba.

- 18' Magnífico pase para Arturo Vidal, pero Asenjo hace una parada increíble.

- 15' Antoine Griezmann desborda y lleva peligro al área de Villarreal.

- 13' Luis Suárez recibe un brillante pase, pero desperdicia la opción de ampliar el marcador.

- 10' Lionel Messi conecta un fuerte disparo de la portería, pero encuentra bien ubicado a Sergio Asenjo.

- 7' Samuel Chukwueze envía un balón largo, pero la fuerza no fue suficiente y Barcelona recupera el esférico.

- 4' Barcelona hilvana jugada con pases cortos.

- 1' Dos cambios en Villarreal: Bruno x Ibarra y Calleja por Moreno.

- ¡INICIÓ!

PRIMER TIEMPO

Minuto a minuto.

- 48' ¡FINAL!

- 46' Se añaden tres minutos.

- 45' ¡GOOOOOOOOOOOOL DE BARCELONA! Antoine Griezmann realiza una brillante vaselina para anotar el 3-1 y entregar una certera confianza para la etapa complementaria.

- 42' Posición adelantada. Villarreal obtiene un respiro.

- 40' Lionel Messi envía un centro, pero nuevamente Sergio Asenjo atenaza el esférico.

- 38' Remate de Arturo Vidal que conjura sin mayor problema Sergio Asenjo.

- 35' Paco Alcácer vuelve a tener una nueva oportunidad, pero la desperdicia.

- 31' Samuel Chukwueze remata desde una buena posición, pero pasa desviado.

- 28' Ninguno de los atacantes de Villarreal pudieron aprovechar el pase bombeado de Santi Cazorla.

- 25' Jordi Alba envía un nuevo centro pero este es rechazado por la zaga local.

- 22' Paco Alcácer intenta un pase en profundidad, pero se extiende demasiado.

- 20' ¡GOOOOOOOOOOOOL DE BARCELONA! Luis Suárez recepciona un excelente pase y convierte de potente remate el 2-1.

- 18' Tarjeta amarilla para Pau Torres.

- 16' Luis Suárez busca generarse un espacio para anotar, pero pierde el duelo ante Asenjo quien responde con una soberbia atajada.

- 14' ¡GOOOOOOOOOL DE VILLAREAL! Gerard Moreno aprovecha una serie de rebotes para igualar la contienda.

- 13' Nuevo centro de Jordi Alba que lleva peligro al área de Villarreal.

- 11' Arturo Vidal tuvo una gran oportunidad para anotar, pero su disparo salió muy desviado.

- 8' Dura falta. Tiro libre en salida para Villarreal.

- 5' Antoine Griezmann recibe un buen pase, pero su remate es rechazado por la zaga de Villarreal.

este video por favor 15:09 @aquí 15:10 33-40 15:10 Pau Torres anota en propia puerta y abre el marcador a favor de Barcelona sobre Villarreal 15:11 El defensa de Villarreal no pudo rechazar el centro enviado por Jordi Alba y convirtió en propia puerta.

- 3' ¡GOOOOOOOOOOOOL DE BARCELONA! Autogol de Pau Torres genera que los catalanes se pongan adelante en el marcador.

- 1' El partido inicia a partir de las 3:00 p. m. horario de Lima, Perú.

- Salen los jugadores confirmados por Barcelona y Villarreal al césped de La Ceramíca. En breve inicia el juego por LaLiga.

- Los equipos regresan a los vestuarios.

BARÇA TV

Sigue la cobertura previa al juego de hoy.

Alineación del Barcelona hoy

- ¡Atención! La formación confirmada de Quiqué Setien con sorpresas: Ter Stegen, Nelson Semedo, Gerard Piqué, Sergio Busquets, Luis Suárez, Lionel Messi, Lenglet, Antoine Griezmann, Jordi Alba, Sergi Roberto y Arturo Vidal.

- ¡Atención! Formación titular del Villarreal: Asenjo, Mario Gaspar, Raúl Albiol, Pau, Gerard, Cazorla, Chukwueze, Paco Alcácer, Alberto y Anguissa.

- Así se encuentra el estadio de La Cerámica.

Formaciones confirmadas Barcelona vs Villarreal

Barcelona: Ter Stegen, Nelson Semedo, Gerard Piqué, Sergio Busquets, Luis Suárez, Lionel Messi, Lenglet, Antoine Griezmann, Jordi Alba, Sergi Roberto y Arturo Vidal.

Villarreal: Asenjo, Mario Gaspar, Raúl Albiol, Pau, Gerard, Cazorla, Chukwueze, Paco Alcácer, Alberto y Anguissa.

¿Messi se va del Barcelona?

La Cadena SER anunció que Lionel Messi analiza no renovar contrato con el Barcelona por diferencias con la administración de Josep María Bartomeu. Los únicos que podrían fichar a la Pulga son Manchester City, Bayern Múnich, PSG e Inter de Milán.

Antoine Griezmann titular hoy con el Barcelona

El entrenador Quique Setién colocó al francés Antoine Griezmann en la formación inicial del Barcelona. El francés acompañará a Luis Suárez y Lionel Messi en este partido clave frente al Villarreal.

Villarreal contra Barcelona

Son días de bastante tensión en los pasillos del Camp Nou, Los ánimos no son de los mejores cuando los resultados no acompañan, el clásico rival está por encima de ti y surgen los rumores de un camarín partido o una posible salida de tu máxima estrella.

En medio de esta mini crisis, Barcelona visitará hoy (3:00 p.m.) al Villarreal, amparados nuevamente en la inspiración o una genialidad de Lionel Messi, dado que a Quique Setién no le están entendiendo el mensaje y el colectivo no funciona.

La “Pulga” llega fastidiado, pese a que viene de alcanzar su gol 700. No está cómodo con las críticas y los señalamientos de que arma grupos y organiza un motín contra el técnico.

En tal sentido, el astro buscará responder en la cancha para callar a sus críticos y los pesimistas mientras viene siendo relacionado fuertemente con el Manchester City de Pep Guardiola, teniendo en cuenta que acaba contrato al final en 2021 y la renovación quedó en stand by.

Barza jugará con la presión de ya saber el resultado del Madrid ante Athletic Bilbao en San Mamés (7:00 a.m.). Los catalanes no tienen margen de error.

Próximo partido del Barcelona

¿Cuántos equipos descienden en España?

Descienden directamente los 3 últimos clasificados de la Liga.

¿Cuántos equipos descienden en España?

Descienden directamente los 3 últimos clasificados de la Liga.

FC Barcelona noticias

Xavi Hernández renovó contrato con el club hasta el Al-Sadd hasta el 2021.

