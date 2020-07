Barcelona goleó 4-1 a Villarreal en la fecha 34 de LaLiga Santander [VIDEOS]

Barcelona tenía la obligación de volver a ganar para no permitir que el Real Madrid pueda proclamarse campeón de LaLiga Santander de forma anticipada. En la fecha 34, los azulgranas tuvieron que visita al Villarreal, un equipo que llegaba en medio de un fructífero presente.

El equipo de Quique Setién salió con mucha velocidad para encontrar el gol y los resultados se vieron solo a los 3 minutos. Una gran desborde por la izquierda de Jordi Alba terminó en un centro preciso al primer poste, donde Antoine Griezmann buscó anotar, pero Pau Torres se anticipó.

Ante esa acción, terminó inflando las redes de su propio arco. No obstante, Villarreal logró responder de inmediato: a los 14', un contragolpe lideró Paco Alcácer, abrió para Santi Cazorla y este remató, Ter Stegen atajó y Gerard Moreno definió estando solo. El encuentro era de ida y vuelta.

Las emociones no se acabaron, dado que Luis Suárez se encargó de volver a poner al Barcelona en ventaja a los 20 minutos. El uruguayo remató con calidad y la clavó en el ángulo. Después, la 'Pulga' volvió a aparecer con una gran asistencia para Antoine Griezmann.

Un taco de Lionel Messi dejó al francés solo, que definió con un sombrerito (45'). La motivación del argentino creció e incluso anotó a los 69', pero el VAR se lo anuló por una posición adelantada. En la segunda parte la intensidad ya había bajado, más con los cambios.

Sin embargo, en el final Ansu Fati también logró hacerse notar a los 86 minutos, con un preciso remate al primer poste de Asenjo. Más tarde, Messi remató un tiro libre al aposte y Braithwaite intentó definir en el rebote, pero el portero salvó. Barcelona se mantiene a cuatro minutos del Real Madrid.

FINAL: Barcelona 4-1 Villarreal

Sigue todas las incidencias del partido entre Barcelona y Villarreal por la fecha 34 de LaLiga Santander.

SEGUNDO TIEMPO

Minuto a minuto.

90+5' Villarreal empuja en los últimos minutos, pero la defensa del Barcelona no tiene problemas.

90+4' Centro en busca de Chukwueze, pero la defensa del Barcelona contiene.

90+3' ¡UFFF! Remate directo de Messi que pega en el travesaño. Braithwaite intenta de cabeza, pero Asenjo la salva en la línea.

90+2' Tiro libre peligroso a favor del Barcelona.

90+1' Impresionante lo de Messi, llegó a línea de fondo por la derecha y remató con fuerza. Asenjo contuvo.

90' El árbitro añade 5 minutos al partido.

89' Barcelona otra vez controla el balón y le baja intensidad al juego.

88' Remate de larga distancia de Gaspar, pero sin complicaciones para Ter Stegen.

86' ¡GOOOOOOOOOOL DEL BARCELONA! Ansu Fati define con calidad.

85' Falta de Anguissa cuando Puig recibió en tres cuartos de cancha.

84' Centro en busca de Niño, peligroso. El atacante comete falta contra Lenglet.

82' CAMBIO EN BARCELONA: Araujo ingresa por Piqué.

81' Falta ofensiva de Bruno Soriano.

80' Braithwaite llega con peligro al área del Villarreal, pero no pudo definir.

79' El encuentro sigue con su desarrollo.

77' El árbitro detiene el juego. Hay minuto de hidratación.

76' ¡UFFF! Remate fuerte de Chukwueze, pero Ter Stegen contiene.

75' Tiro libre en salida para Villarreal. Falta ofensiva de Ansu Fati.

74' Barcelona se mantiene como dominador del juego.

73' CAMBIOS EN BARCELONA: Ingresan Braitwaite y Fati por Busquets y Griezmann.

72' CAMBIO EN VILLARREAL: Ingresa Niño por Bacca.

71' ¡GOL ANULADO! El VAR determina que Vidal estaba adelantado en la jugada previa.

69' ¡GOOOOOOOOOL DEL BARCELONA! Lionel Messi finaliza una gran acción colectiva.

67' Presión alta del Barcelona ante la salida de su rival desde puerta.

66' ¡UFFF! Arturo Vidal remata con potencia, pero el portero Asenjo contiene.

65' Duro choque entre Albiol, Griezmann y Soriano. El encuentro se detiene un poco.

64' Sentido Lionel Messi. Se tocaba el pie tras un golpe.

63' La intensidad del partido ha bajado, en especial por el dominio del Barcelona.

62' Villarreal no puede recuperar el balón para hacer daño.

61' Barcelona sigue rotando el balón de un lado a otro. Son pacientes.

60' CAMBIO EN BARCELONA: Ingresan Rakitic y Puig por Suárez y Semedo.

59' Busquets sentido por una falta sin intención de Anguissa.

58' ¡UFFF! Llega Luis Suárez por el centro del área. Supera a Asenjo y remata al primer poste, pero a la parte lateral del arco.

57' Robó Chukwueze ante la salida del Barcelona, pero le quedó largo. Se recupera la defensa del Barcelona.

56' CAMBIO EN VILLARREAL: Ingresa Trigueros por Cazorla.

55' Falta de Cazorla contra Semedo.

54' Buen centro desde la izquierda del Barcelona, en ofensiva. No hay conexión.

53' Centro a la media luna que Griezmann baja de pecho para Messi, que define en primera, pero no con potencia.

52' Villarreal empieza a salir ordenado de su campo. Busca profundidad por las bandas.

51' Messi toca con Alba por la banda izquierda. Roba Villarreal, pero el árbitro se interpone.

50' Tiro libre para Villarreal. Se ejecuta rápido, pero no llega a Bacca.

49' Villarreal espera en su campo, sin superar la mitad del campo.

48' Barcelona mantiene la posesión del balón.

47' Fuerte falta de Jordi Alba en la mitad del campo.

46' El segundo tiempo está en marcha.

CAMBIOS EN VILLARREAL: Bruno Soriano y Gómez por Moreno e Iborra.

DESCANSO: Barcelona 3-1 Villarreal.

- 45+2' Vidal nuevamente llega con peligro, pero no tiene claridad. Sale Villarreal.

- 45+1' Tiro libre para el Barcelona. Mano de Chukwueze.

- 45' El árbitro añade 3 minutos a la primera parte.

- 44' ¡GOOOOOOOOOOL DEL BARCELONA! Griezmann anota de sombrero tras un taco de Messi.

- 42' Barcelona vuelve hasta su arco para reiniciar la acción ofensiva.

- 41' ¡UFFF! Gran jugada colectiva de Sergi Roberto con Messi. Habilitan a Jordi Alba después y Suárez después, que define, pero Asenjo contiene. Finalmente hay posición adelantada.

- 40' Centro desde la derecha de Chukwueze, pero sin destino.

- 39' Villarreal adelanta sus líneas en busca de recuperar el balón.

- 38' ¡UFFF! Arturo Vidal llegó solo por la zona derecha del área. Contragolpe que lideró Griezmann, pero el chileno no pudo vencer al portero Asenjo.

- 37' ¡UFFF! Carlos Bacca recibe con espacio, encara y remata con fuerza, pero Ter Stegen contiene con una mano.

- 36' CAMBIO EN VILLARREAL: Ingresa Carlos Bacca por Paco Alcácer.

- 35' Encara Sergi Roberto por el medio, abre por la izquierda para Suárez, pero no hay buena conexión.

- 34' Salida del Barcelona por bajo, con tranquilidad.

- 33' Gran pase de Cazorla para Moreno, pero Piqué reaccionó bien.

- 31' El minuto de hidratación se ejecuta.

- 30' ¡UFFF! Chukwueze hace la diagonal, remata, pero por encima del travesaño.

- 28' Barcelona le pone pausa al partido cada vez que puede.

- 27' Exquisito el nivel de Santi Cazorla. Habilitó por la izquierda y salió un centro para Moreno, que no alcanzó a conectar por centímetros.

- 26' Messi supera a tres rivales en la media luna del área, pero Suárez se le adelantó y la acción no prosperó.

- 25' Barcelona domina en tres cuartos de cancha. Toca de un lado a otro.

- 24' ¡UFFF! Luis Suárez recibe un pase entre líneas, deja en el camino al portero, pero no logró definir. Finalmente hay posición adelantada.

- 23' Messi intenta una habilitación a la derecha, pero un desvío lo lleva al lateral.

- 22' Pase entre líneas para Paco Alcácer, pero no alcanza por la presencia de Piqué.

- 20' ¡GOOOOOOOOOL DEL BARCELONA! Luis Suárez anota.

- 18' Tiro libre directo de Messi, pero sin dirección.

- 17' TARJETA AMARILLA: Pau Torres amonestado por falta contra Suárez.

- 16' Piqué conecta un córner, pero no logra vencer al portero.

- 15' Luis Suárez encara por la izquierda, se mete al área y remata, pero el portero contiene.

- 13' ¡GOOOOOOOOOOOOOL DEL VILLARREAL! Moreno iguala el marcador.

- 12' Otra vez Jordi Alba llegando por la izquierda y sacando un potente centro. Torres se adelantó a Luis Suárez.

- 11' Semedo se adelanta por la derecha, pero controla y tiene que retroceder.

- 10' Messi abre el campo, en el área rival, para Arturo Vidal. El chileno no pudo controlar por la derecha.

- 9' Salida del Villarreal, que intenta hacerse con el dominio del balón.

- 8' Arturo Vidal intenta abrir el campo, pero Anguissa lo corta.

- 7' Largo envío de Ter Stegen, ante la presión del rival.

- 5' Barcelona empieza a dominar, ahora con mayor tranquilidad.

- 4' Villarreal golpeado, no puede recuperar el balón.

- 3' ¡GOOOOOOOOOOOOL DEL BARCELONA! Griezmann provoca un autogol.

- 2' Barcelona combina pases en la mitad del campo.

- 1' El partido inicia a partir de las 3:00 p. m. horario de Lima, Perú.

- Salen los jugadores confirmados por Barcelona y Villarreal al césped de La Ceramíca. En breve inicia el juego por LaLiga.

- Los equipos regresan a los vestuarios.

Alineación del Barcelona hoy

- ¡Atención! La formación confirmada de Quiqué Setien con sorpresas: Ter Stegen, Nelson Semedo, Gerard Piqué, Sergio Busquets, Luis Suárez, Lionel Messi, Lenglet, Antoine Griezmann, Jordi Alba, Sergi Roberto y Arturo Vidal.

- ¡Atención! Formación titular del Villarreal: Asenjo, Mario Gaspar, Raúl Albiol, Pau, Gerard, Cazorla, Chukwueze, Paco Alcácer, Alberto y Anguissa.

- Así se encuentra el estadio de La Cerámica.

Formaciones confirmadas Barcelona vs Villarreal

Barcelona: Ter Stegen, Nelson Semedo, Gerard Piqué, Sergio Busquets, Luis Suárez, Lionel Messi, Lenglet, Antoine Griezmann, Jordi Alba, Sergi Roberto y Arturo Vidal.

Villarreal: Asenjo, Mario Gaspar, Raúl Albiol, Pau, Gerard, Cazorla, Chukwueze, Paco Alcácer, Alberto y Anguissa.

VER DirecTV EN VIVO Barcelona vs Villarreal ONLINE | Este domingo 5 de julio se juega el partido por la fecha 34 de LaLiga. El duelo está pactado para las 3:00 p.m. (hora peruana) en La Cerámica y será transmitido EN DIRECTO por DirecTV GO. Además, podrás seguir todo el fútbol en vivo con las incidencias, minuto a minuto, mejores jugadas y video de los goles por Libero.pe.

¿Messi se va del Barcelona?

La Cadena SER anunció que Lionel Messi analiza no renovar contrato con el Barcelona por diferencias con la administración de Josep María Bartomeu. Los únicos que podrían fichar a la Pulga son Manchester City, Bayern Múnich, PSG e Inter de Milán.

Antoine Griezmann titular hoy con el Barcelona

El entrenador Quique Setién colocó al francés Antoine Griezmann en la formación inicial del Barcelona. El francés acompañará a Luis Suárez y Lionel Messi en este partido clave frente al Villarreal.

Villarreal contra Barcelona

Sin margen de error. Barcelona está obligado a ganar en su visita al Villarreal para no tirar todavía más LaLiga, el torneo cuyo liderato era exclusividad suyo antes del parón con dos puntos de ventaja sobre el Real Madrid y que hoy lo tiene cuatro puntos por detrás de su máximo rival.

Ahora bien, el Villarreal no será una perita en dulce para el Barcelona. Los de Javi Calleja son el segundo mejor de LaLiga desde el reinicio con 16 puntos sumados de 18 posibles y tienen la necesidad de ganar para no decir adiós al sueño de clasificar a la próxima Champions League.

A tres puntos del Sevilla, el 'Submarino Amarillo' se ilusiona con volver a la competencia por antonomasia en Europa, aunque para ello deberá acabar con una racha de doce años sin ganar el Barcelona. Ahora bien, si existe una oportunidad de hacerlo posible, este parece el momento idóneo.

El equipo de Quique Setién lleva dos partidos sin ganar y con serios cuestionamientos a su entrenador, que prometió buen juego en su asunción como DT, pero que ni juega bien ni tampoco gana. En ese sentido, su continuidad en el banquillo azulgrana no parece que vaya a extenderse más allá de la presente temporada.

Si aquello no fuera poco, el Barcelona seguirá sin disponer a Frenkie de Jong por lesión ni tampoco con Samuel Umtiti, que recayó de sus problemas en la rodilla izquierda en la presente semana.

En ese sentido, se avecinan varios cambios en la oncena del Barcelona. Sergi Roberto apunta a desplazar a Semedo en el lateral derecho mientras Antoine Griezmann haría lo propio con Luis Suárez para que el francés y Lionel Messi sean la dupla de ataque blaugrana.

El Villarreal, por su parte, podrá disponer lo mejor que tiene en busca de un batacazo ante el Barcelona y mantener su pulso con el Sevilla por la clasificación a la próxima Champions League.

Formaciones probables Barcelona vs Villarreal

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergio Busquets, Rakitic, Riqui Puig, Arturo Vidal; Messi, Griezmann.

Villarreal: Asenjo; Mario, Albiol, Pau Torres, Alberto Moreno; Iborra, Anguissa, Cazorla, Chukwueze; Paco Alcácer, Gerard Moreno.

¿A qué hora juegan Barcelona vs Villarreal?

Perú: 3:00 p. m.

España: 10:00 p. m.

Ecuador: 3:00 p. m.

Colombia: 3:00 p. m.

Uruguay: 5:00 p. m.

Brasil: 5:00 p. m.

Argentina: 5:00 p. m.

Venezuela: 4:00 p. m.

Chile: 4:00 p. m.

Paraguay: 4:00 p. m.

Bolivia: 4:00 p. m.

Alemania: 9:00 p. m.

Portugal: 9:00 p. m.

Reino Unido: 9:00 p. m.

¿Qué canal transmite Barcelona vs Villarreal por LaLiga?

Argentina: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Brasil: Watch ESPN Brasil, ESPN Brasil

Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

México : Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Paraguay : Tigo Sports+

Perú: DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes

España : Movistar Laliga 2, Movistar+, Movistar Laliga, Partidazo in Movistar LaLiga, Mitele Plus y Barca TV.

Estados Unidos: beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS, Fanatiz USA, beIN SPORTS CONNECT

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela : DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

¿Dónde ver DirecTV EN VIVO Barcelona vs Villarreal? Guía TV

Canales exclusivos para Perú, Argentina, Chile, Colombia, Uruguay, Venezuela y Ecuador. También se podrá ver vía DirecTV y ArenaVision.

DirecTV Sports 1: Canal 610 (SD) y Canal 1610 (HD).

DirecTV Sports 2: Canal 612 (SD) y Canal 1612 (HD).

DirecTV Sports 3: Canal 613 (SD) y Canal 1613 (HD).

DirecTV Play

¿Cómo ver Movistar LaLiga EN VIVO Barcelona vs. Villarreal? Diales TV

