Liverpool venció 2-0 al Aston Villa y lo complicó con el descenso en la Premier League

Liverpool era el favorito en el choque ante el Aston Villa y vaya que no desentonó. Los de Klopp hicieron los deberes y se impusieron por 2-0 sobre el exequipo de Solano gracias a los goles de Sadio Mané y Curtis Jones.

El actual campeón de la Premier League quería dejar atrás su dura caída ante el Manchester City en la fecha pasada. Para ello, los 'reds' salieron desde el primer minuto por la victoria, pero el Aston Villa empezó a animarse de a pocos.

Tras un primer tiempo que se fue poniendo más que discreto, en la segunda parte el Liverpool fue más contundente y logró romper la paridad a los 71 minutos. Sadio Mané aprovechó un gran pase de Keita para poner el 1-0 en el marcador.

Aston Villa se fue con todo por la paridad y dejó espacios atrás. En una buena triangulación, el juvenil Curtis Jones sacó un potente disparo en el área chica para sentenciar la historia a favor del Liverpool.

De esta manera, los de Klopp lograron sacarle lustre a su reciente título y complicaron aún más al Aston Villa, equipo que lucha por no descender al estar antepenúltimo con tan solo 27 unidades.

SEGUNDO TIEMPO

90' + 5 ¡Final del partido!

90' Vamos a jugar cinco minutos más.

89' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL LIVERPOOL! Curtis Jones anota el segundo tras un certero zapatazo y sentencia la historia en Anfield.

86' Remate fallado por Curtis Jones (Liverpool) remate con la izquierda desde fuera del área.

86' También entró Indiana Vassilev sustituyendo a Trézéguet en la visita.

85' Cambio en Liverpool, entra al campo Curtis Jones sustituyendo a Naby Keita.

81' Falta de Naby Keita (Liverpool).

76' Remate parado junto al lado derecho de la portería. Roberto Firmino (Liverpool) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Mohamed Salah.

75' También entró Jota sustituyendo a Anwar El Ghazi.

74' Cambio en Aston Villa, entra al campo Mbwana Samatta sustituyendo a Keinan Davis.

72' Aston Villa sintió el gol. Liverpool va por más.

70' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL LIVERPOOL! Sadio Mané aprovechó un gran pase de Keita para poner el 1-0 en el marcador.

65' Corner, Liverpool. Corner cometido por Kortney Hause.

61' También salieron Fabinho y Oxlade-Chamberlain y entraron Henderson y Wijnaldum.

60' Cambio en Liverpool, entra al campo Roberto Firmino sustituyendo a Divock Origi.

56' Fuera de juego, Aston Villa. Pepe Reina intentó un pase en profundidad pero Keinan Davis estaba en posición de fuera de juego.

52' Remate fallado por Tyrone Mings (Aston Villa) remate de cabeza a quemarropa desde el lado izquierdo muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de John McGinn con un centro al área tras un saque de esquina.

50' Pocas ocasiones de gol en el encuentro.

45' Arrancó la segunda mitad.

Entretiempo

PRIMER TIEMPO

45' + 3 ¡Final de la primera parte!

45' Vamos a jugar tres minutos más.

44' Liverpool, por momentos, se anima a ir por la victoria.

42' Saca como puede el Aston Villa. Seguimos sin goles en Inglaterra.

41' Tiro de esquina para el Liverpool.

37' Salah intentó de larga distancia, pero su remate se fue desviado.

36' John McGinn (Aston Villa) ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso.

31' Ezri Konsa Ngoyo (Aston Villa) ha recibido una falta en la zona defensiva.

25' Fuera de juego, Aston Villa. Neil Taylor intentó un pase en profundidad pero Anwar El Ghazi estaba en posición de fuera de juego.

21' Remate fallado por Ezri Konsa Ngoyo (Aston Villa) remate de cabeza desde el centro del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Jack Grealish con un centro al área tras botar una falta.

20' Andrew Robertson (Liverpool) ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso.

19' Corner, Liverpool. Corner cometido por Kortney Hause.

18' Tiro de esquina para el local. Veremos

15' Falta de Andrew Robertson (Liverpool).

10' No hay muchas ocasiones de gol en el partido.

7' Liverpool trata de contragolpe.

5' Por ahora, Aston Villa trata de implantar su juego en Anfield.

2' No hay mayor peligro en el Liverpool y hay falta en ataque a favor de los reds.

2' Tiro de esquina a favor de la visita.

1' Arrancó el partido en Inglaterra.

- Falta poco para el incio del partido.

EN VIVO Liverpool vs Aston Villa | Alineaciones confirmadas

XI Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Roberson; Fabinho, Keita, Oxlade-Chamberlain; Mane, Salah, Origi

XI Aston Villa: Reina; Konsa, Hause, Mings, Taylor; McGinn, D.Luiz; El Ghazi, Trezeguet, Grealish; Davis.

Liverpool vs Aston Villa VER EN VIVO vía ESPN 2

El partido comenzará en breve.

A lavarse la cara. Luego de la locura que significó salir campeón de la Premier League tras 30 largos años, Liverpool cayó estrepitosamente ante el Manchester City por 4-0. Ahora, los dirigidos por Jürgen Klopp intentarán pasar rápido ese trago amargo venciendo a su rival de turno en condición de local.

A pesar que el objetivo trazado a inicio de temporada se cumplió, el entrenador alemán no quiere dejar cabos sueltos y mandará a lo mejor de su plantilla al campo de juego de Anfield. "Tenemos que asegurarnos de que el mejor XI de ese día esté en la cancha y que vengan los otros muchachos que encajen mejor en la formación", expresó.

El choque ante Manchester City no solo dejó una dura goleada, sino confirmó otra baja en Liverpool tras la lesión de Joe Gómez. Junto con Matip quien también quedará fuera por el resto de la temporada ahora Klopp tendrá que echar mano de Lovren para completar la saga ante el rival de este domingo.

Por su parte, Aston Villa debe comenzar a sumar para alejarse de las posicione de descenso. Por ahora, los dirigidos por se encuentran en la décimo octava casilla de la Premier League siendo condenado a jugar la segunda división en la próxima temporada.

Liverpool vs. Aston Villa EN VIVO: Posibles alineaciones

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Wijnaldum, Mane, Salah, Firmino.

Aston Villa: Nyland, Konsa, Hause, Mings, Targett, Nakamba, Douglas Luiz, Hourihane, Grealish, Davis, Samatta.

¿En qué canales ver Liverpool vs. Aston Villa EN VIVO por la Premier League?

Liverpool vs. Aston Villa EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

