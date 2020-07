Real Madrid más líder que nunca tras vencer 1-0 al Athletic Club [VIDEO RESUMEN]

Este domingo Real Madrid dio un paso más hacia el título de LaLiga tras la ajustada victoria en su visita al Athletic Bilbao en la fecha 34 de LaLiga. El equipo de Zidane sufrió para ganar, gracias al VAR que detectó una clara falta dentro del área sobre Marcelo.

El primer tiempo, Real Madrid sufrió mucho, pues no conseguía llevar peligro al arco rival. Le costaba demasiado hilvanar jugadas de tres cuartos de campo hacia adelante, eso sí, en la defensa, con Militao estaba correcto.

Ya en el segundo tiempo, el Real Madrid salió con otra mentalidad y tuvo más llegadas al arco de Unai Simón. Sin embargo, el gol se demoró en llegar. A los 70' Gonzales Gonzales recibió un llamado desde el VAR, pues debía ver una jugada dudosa dentro del área por un pisotón sobre Marcelo y, tras observar la jugada más de dos veces, regresó al campo de juego para cobrar la pena máxima: penal a favor de los merengues.

Y fue Sergio Ramos quien cogió la pelota, la acomodó en el punto penal, retrocedió unos cuantos pasos a la espera del silvato del árbitro, corrió, hizo la paradinha y anotó el único gol del partido.

Al final, Real Madrid se quedó con el triunfo y suma 77 puntos, siete más que el segundo lugar que es Barcelona que juega hoy a las 3:00 p.m. / hora peruana, contra el Villarreal.

MINUTO x MINUTO | Real Madrid vs. Athletic Club en directo vía ESPN 2

Sigue todas las incidencias del partido entre Real Madrid y Athletic Club por la Liga Santander.

SEGUNDO TIEMPO

Minuto a minuto.

FINAL EN SAN MAMÉS. REAL MADRID SE LLEVA LOS 3 PUNTOS

90+6' ¡Amarilla a Iker Muniain! El capitán es amonestado por tirar una patada a destiempo después de que Luka Modric le tire un caño a Sancet.

90+3' Zidane realiza el último cambio. Minutos para Luka Jovic en sustitución de Karim Benzema

90+1' Amarilla a Sergio Ramos! El capitán es amonestado por protestar a González González. Se perderá el partido en casa contra el Deportivo Alavés por ciclo de sanción.

90' El árbitro agrega cinco minutos más. Real Madrid está a poco de sumar 3 pts y consolidarse en la punta

88' ¡¡¡OCASIÓN DEL REAL MADRID!!! Benzema tira la pared con Kroos para que el francés tenga posición de remate. Su chut es repelido con el pie por Unai Simón

85' Zidane no lo ve claro y recurre a la fiabilidad de Toni Kroos para amarrar el resultado. Entra el alemán en el lugar de Fede Valverde

82' Los 'Leones', por su parte, combaten dando un paso más y adelantan las líneas para meter al Real Madrid en el campo

78' El técnico del Athletic se juega sus últimos dos cambios. Entran Villalibre y Oihan Sancet, se marchan Williams y Dani García

75' El segundo cambio del Real Madrid fue la entrada Vinícius Junior en la izquierda en sustitución de Marco Asensio.

74' Zidane retoca la disposición táctica. Refresca las bandas con Lucas Vázquez en el lugar de Rodrygo Goes

73' Tarjeta amarilla Daniel García Carrillo

72' ¡¡¡¡GOOOOOOOOL del REAL MADRID!!!! Sergio Ramos anota de penal en San Mamés

70' PENAL para el Real Madrid. Desde el VAR llamaron al árbitro Gonzales Gonzales para que revise la jugada que termina siendo la pena máxima

69' ¡¡Unai Núñez bloca el disparo de Luka Modric!! El croata ingresa en el área y busca el disparo con la derecha. El defensor rojiblanco tapona el chut.

64' Gran bajada de Karim Benzema y este juega para Dani Carvajal, pero se anticipa a la marca la defensa del Athletic

60' Dos cambios en el Athletic Club. Refresca la medular con Mikel Vesga en reemplazo de Unai López. Y también oxigena las alas, con Óscar de Marcos entrando en el lugar de Íñigo Córdoba

58' Benzema no llega al servicio lateral lanzado por Marco Asensio. Demasiado pasado

55' Zidane empieza a mirar a su banca. En cualquier momento realizará variantes

53' Partido de ida y vuelta. Real Madrid estaba volcado al ataque, pero el Athletic armó una buena contra y Courtois que salva su arco

49' A diferencia del primer tiempo, Real Madrid saltó al campo con otra mentalidad y es el equipo que toma la iniciativa en el ataque

46' Luka Modric ensayó un remate al arco, pero el arquero Unai Simón controló sin mayores problemas

45' Empieza el segundo tiempo. Esperamos que llegue algún gol. Real Madrid 0-0 Athletic Club

PRIMER TIEMPO

45+3' ¡¡¡¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!!!! Real Madrid empata 0-0 en su visita a Athletic Club

45' ¡¡¡¡¡UFFFFFFF!!!!! Gran centro de Marco Asensio para Karim Benzema, quien remató al arco de cabeza pero la pelota salió centímetros afuera

42' Otra gran acción defensiva de Militao para frenar el avance de Iñaki Williams. Se miden en un pulso en velocidad y el brasileño le gana la carrera.

38' El árbitro le saca amarilla a Raúl García por jugada peligrosa contra Marcelo

35' ¡NOOOOOOO! Williams se acaba de perder un gol cantado. El delantero del Athletic picó el balón por encima de Courtois y epanas se fuera por arriba del arco. Finalmente el árbitro levantó el banderín indicando posición adelantada

30' El árbitro cumple el protocolo y da un minuto para que ambos equipos se rehidraten

27' Marelo intentó sacar un centro al área, pero se quedó sin espacio y será saque de meta para los rojiblancos

25' Real Madrid no ha tenido una sola llegada de peligro al arco de Unai Simón. Le cuesta demasiado generar situaciones de gol

22' Remate potente de Williams que pasa por encima del arco del Real Madrid

20' Cambio obligado en la escuadra local. Se marcha Yeray Álvarez para dejar su lugar a Unai Núñez

17' Athletic Club ataca por la banda derecha para acabar con un centro de Dani García hacia el segundo palo para que Raúl García gane el duelo aéreo con Carvajal y conecte un testarazo que Courtois saca de puños

13' Athletic Club le juega de igual a igual al Real Madrid que presenta problemas para generar ocasiones de gol

8' Partido entretenido en San Mamés, pero sin mayores ocasiones de gol en ningún arco

5' Avisa el Athetic. Iñaki Williams recibió la pelota solo dentro del área, pero llegó Marcelo con lo justo para bloquear el remate, aunque la jugada quedó anulada por offside

3' Zidane le ha dado la confianza a Marco Asensio de arrancar como titular

1' ¡Comenzó el partido entre Real Madrid y Athletic Bilbao!

- ¡Bienvenidos a la cobertura del juego del Real Madrid!

Alineación del Real Madrid hoy

- ¡Atención! Los elegidos por Zidane en el Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Sergio Ramos, Karim Benzema, Luka Modric, Marcelo, Casemiro, Federico Valverde, Marco Asensio y Rodrygo.

Formaciones confirmadas Real Madrid vs. Athletic Club

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Sergio Ramos, Karim Benzema, Luka Modric, Marcelo, Casemiro, Federico Valverde, Marco Asensio y Rodrygo.

Athletic Bilbao: Unai Simón, Martínez, Yeray,Yury B., Capa, Danía García, Unai López, Córdoba, Muniaín, Rául García y Williams.

Ath. Bilbao contra Real Madrid

El Real Madrid ante uno de sus mayores exámenes por el título de la Liga Santander. El equipo de Zinedine Zidane visita al Athletic de Bilbao en busca de su séptimo triunfo consecutivo desde el reinicio del campeonato.

Ahora bien, el Athletic de Bilbao pinta como un duro reto por su estado de forma y su deseo de clasificarse a la próxima Europa League. Los de Gaizka Garitano llevan dos triunfos consecutivos y se ubican a cuatro puntos del Getafe, poseedor del último boleto hacia Europa.

Real Madrid vs Athletic Bilbao

Los 'Leones' ya fueron uno de los rivales que supo sacarles puntos al Real Madrid en la presente Liga y que este domingo aspira a repetir el plato ante un rival que llega disminuido por la seguidilla de partidos.

Eden Hazard volverá a ser baja por molestias en su tobillo operado mientras Raphael Varane -el jugador que lo había jugado todo desde el reinicio de LaLiga- se perderá el duelo por una cervicalgia. Sin dudas, dos ausencias muy sensibles para la idea de juego de Zinedine Zidane.

Athletic Club vs Real Madrid

Considerando el enorme reto físico que supone el Athletic, lo más seguro es que el francés apueste por devolverle la titularidad a Fede Valverde mientras Modric y Rodrygo se debaten el último cupo en la oncena titular.

Athletic de Bilbao, por su parte, no cuenta con bajas significativas para recibir al Real Madrid, además de verse favorecido por el día más de descanso que cuenta a diferencia de su rival de turno.

En ese sentido, Garitano podrá disponer de su tridente ofensivo conformado por Iker Muniain, Raúl García e Iñaki Williams, tres futbolistas capaces de poner en jaque a la defensa del Real Madrid.

Formaciones probables Real Madrid vs Athletic de Bilbao

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Valverde, Kroos; Modric o Rodrygo, Vinicius, Benzema.

Athletic de Bilbao: Unai Simón; Capa, Yeray, Iñigo Martínez, Yuri; Dani García, Unai López; Williams, Muniain, Córdoba; Raúl García.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs Athletic de Bilbao por LaLiga?

Argentina: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Bolivia: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Brasil: Watch ESPN Brasil, ESPN Brasil

Chile: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

China: iQiyi, QQ Sports Live, PPTV Sport China

Colombia: ESPN Play Sur, ESPN2 Colombia

Ecuador: ESPN Play Sur

Francia: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 1, Free

Alemania: TeleClub Sport Live, DAZN

Internacional: Bet365, Radio Barca, Facebook Live

Italia: DAZN

Japón: DAZN, WOWOW

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Paraguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Perú: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Portugal: Eleven Sports 1 Portugal

España: Movistar Laliga 1, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar+, Movistar Laliga

Estados Unidos: Radio Barca, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS, Fanatiz USA

Uruguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Venezuela: ESPN Play Sur

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Athletic de Bilbao?

Perú: 7:00 a.m.

España: 2:00 p.m.

Ecuador: 7:00 a.m.

Colombia: 7:00 a.m.

Uruguay: 9:00 a.m.

Brasil: 9:00 a.m.

Argentina: 9:00 a.m.

Venezuela: 8:00 a.m.

Chile: 8:00 a.m.

Paraguay: 8:00 a.m.

Bolivia: 8:00 a.m.

Alemania: 2:00 p.m.

Portugal: 1:00 p.m.

Reino Unido: 1:00 p.m.

ESPN Play

ESPN Play es una aplicación creada por la cadena ESPN que te permite acceder desde tu teléfono, tablet o computadora a contenidos en vivo. Mirar los mejores programas de ESPN TV completos. Con ESPN Play tienes el control de la programación a través de una experiencia interactiva tan rica como fácil de usar.

Ver ESPN 2 EN VIVO Real Madrid vs Athletic de Bilbao

DirecTV Perú: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Argentina: Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD).

DirecTV Uruguay: Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD).

DirecTV Chile: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Colombia: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Ecuador: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Venezuela: Canal 624 (SD).

Movistar Perú: Canal 506 (SD) y Canal 741 (HD).

Movistar Chile: Canal 482 (SD) y Canal 886 (HD).

Movistar Argentina: Canal 201 (HD).

Claro TV Perú: Canal 65 (SD) y Canal 523 (HD)

Claro TV Chile: Canal 175 (SD) y Canal 475 (HD).

Claro TV Colombia: Canal 511 (SD) y 1511 (HD).

Caro TV Ecuador: Canal 90 (SD) y Canal 590 (HD).

Claro TV Argentina: Canal 107 (HD).

Telecentro Argentina: Canal 105 (Digital) y Canal 1011 (HD).

Cablevisión Argentina: Canal 23 (Analógico) y Canal 103 (Digital/HD).

Grupo TV Cable Ecuador: Canal 202 (SD) y Canal 734 (HD)

VTR Chile: Canal 49 (SD de Santiago) y Canal 841 (HD).

Supercanal Argentina: Canal 15 (Analógico), Canal 103 (Digital) y Canal 1003 (HD).

Dibox Argentina: Canal 101 (HD).

Cablevisión Flow: Canal 103 (HD).

GTD Chile: Canal 85.

¿Dónde ver Movistar LaLiga EN VIVO Real Madrid vs. Athletic Bilbao en ESPAÑA?

El partido se televisa en España por los canales Mitele Plus, Movistar Laliga, Movistar Laliga 1 y Partidazo in Movistar LaLiga. Sigue en directo la programación para ver el juego Real Madrid vs. Mallorca por LaLiga Santander.

Movistar Canales de España Movistar LaLiga Canal 46 de Movistar Movistar LaLiga 1 Canal 47 de Movistar y 112 de Orange Movistar LaLiga UHD Canal 440 de Movistar Orange TV Canal 110 de Orange Jazztel TV Canal 108-109 (Calidad 4k) LaLiga TV (Bar) Canal 146 de Movistar Mitele PLUS Móvil, tablet, ordenador, Smart TV, Chrome, Mozilla, Edge, IOS, Android, Sams, Chromecast, PlayStation 4 y Apple TV

¿Dónde ver Mitele Plus y Mitele Fútbol EN VIVO?

Dispositivos para ver Mitele Plus y Mitele Fútbol Amazon TV Firestick - Chromecast - SMART TV Samsung con sistema operativo Tizen (de 2015 en adelante) - SMART TV LG con sistema operativo Netcast (2014 y 2015) y sistema operativo WebOS (2015 en adelante) - Dispositivos con sistema operativo Android TV 7.0 o superior (Sony, Hisense, Philips, Sharp, BenQ, TCL, Asus Nexus Player, Xiomi Box, Nvidia Shield) - STB sagemcom compatible con Vewd - Ordenador: mitele es compatible con la mayor parte de navegadores web, pero te recomendamos que utilices Chrome, Mozilla Firefox, Edge o Safari para poder visualizar mejor nuestro contenido. Internet Explorer está especialmente desaconsejado al tratarse de un navegador muy antiguo al cual ya no se le da soporte. - Móviles Android con sistema operativo 4.2 (o superior) y móviles iOS con sistema operativo 10.0 (o superior)

Estadio de San Mamés

San Mamés es un estadio de fútbol ubicado en Bilbao. Fue inaugurado en su primera fase de construcción el 16 de septiembre de 2013 y es el sucesor del antiguo San Mamés.

Real Madrid

El Real Madrid Club de Fútbol, más conocido simplemente como Real Madrid, es una entidad polideportiva con sede en Madrid, España.