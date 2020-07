[Fútbol EN VIVO] Partidos de HOY viernes 10 de julio: programación TV, horarios y canales

Partidos de hoy viernes 10 de julio EN VIVO LaLiga Santander y Premier League y las ligas más importantes del mundo que tendrán fútbol en directo. Revisa la agenda deportiva. Hoy es el sorteo de los cuartos de final de la Champions League.

La liga española aún no se define. Real Madrid es líder y Barcelona espera algún tropiezo del equipo de Zidane. Hoy la "casa blanca" recibe la visita del Alavés y solo les vale una victoria para que no se acerquen los catalanes.

Mientras que en la Premier League, Liverpool se proclamó campeón luego de 30 años. Manchester United sumó de a tres ante Aston Villa y sigue subiendo en la tabla.

Por la Serie A, Juventus sigue líder absoluto pese a perder con el irregular AC Milan (3-2) que lucha por acceder a una Europa League. A continuación revise toda la agenda de partidos más importantes para este viernes 10 de julio.

PROGRAMACIÓN COMPLETA VIERNES 10 DE JULIO

Europa - Liga de Campeones de la UEFA

5:00 UEFA Champions League Draw | UEFA TV, YouTube, Esporte Interativo Plus

Quarter-Finals & Semi0Finals draw

España - La Liga

12:30 Real Sociedad vs Granada | Bet365, Sky HD, Blue To Go Video Everywh

15:00 Real Madrid vs Alavés |Bet365, Sky HD, ESPN Brasil, Blue To Go

Portugal - Primeira Liga

11:00 Vitória Guimarães vs Gil Vicente | Bet365, Sport TV1, Sport TV3, Sport TV

13:15 Sporting CP vs Santa Clara | ESPN Play Sur, Bet365, ESPN Play

15:30 Paços de Ferreira vs Sporting Braga | Bet365, Sport TV1, Sport TV3, Sport TV

Inglaterra - Championship

12:00 Huddersfield Town vs Luton Town | ESPN Play Sur, Watch ESPN Brasil

14:15 Fulham vs Cardiff City | ESPN Play Sur, FFC tv, Watch ESPN

EE. UU./Canadá - Major League Soccer

20:00 Seattle Sounders FC vs SJ Earthquakes | ESPN Sur, ESPN Play Sur

MLS is Back 2020 Tournament

