Ver ESPN 2 EN VIVO GRATIS, Barcelona vs Valladolid EN DIRECTO juegan hoy por LaLiga

Ver ESPN 2 EN VIVO Barcelona vs Valladolid ONLINE | Este sábado 11 de julio se juega el partido por la Jornada 36 de LaLiga. El duelo está pactado para las 12:30 p.m. (hora peruana) en el Estadio José Zorrilla y será transmitido EN DIRECTO por ESPN Play. Además, podrás seguir todo el fútbol en vivo con incidencias, minuto a minuto, mejores jugadas y video de los goles por Libero.pe.

Minuto a minuto | Barcelona vs. Real Valladolid vía ESPN 2

Sigue todas las incidencias del partido Barcelona vs. Real Valladolid.

PRIMER TIEMPO

Minuto a minuto.

1' El partido inicia a las 12.30 p. m.

Formaciones confirmadas Barcelona vs. Real Valladolid

Barcelona

Real Valladolid

Real Valladolid contra Barcelona

Sin margen de error. A tres fechas para el final de LaLiga, el Barcelona afronta una complicada visita al Valladolid en busca de un triunfo que mantenga sus opciones matemáticas a un título que ya parece tener destinatario: el Real Madrid.

El equipo de Quique Setién ha pagado caro los seis puntos que se dejó desde el reinicio de LaLiga y hoy sus opciones pasan por un posible tropiezo del Real Madrid en las últimas fechas.

Ahora bien, de nada servirá un pinchazo de su eterno rival si es que no le gana al Valladolid, un club que ya está prácticamente salvado del descenso y que, en ese sentido, podrá jugar sin presiones en busca de un posible batacazo.

Aunque venga de ganarle al Espanyol y mandar al rival de su ciudad al descenso, lo cierto es que las sensaciones están encontradas en el Barcelona. El equipo Quique Setién volvió a dejar dudas ante un rival replegado y que lo expuso defensivamente en el Camp Nou.

Solo Ter Stegen y un palo evitaron un batacazo del Espanyol ante un Barcelona que demostró que le cuesta jugar ante rivales que le cierran circuitos y que todavía más los obligan a un sacrificado ejercicio defensivo.

Lo cierto también es que parece poco probable que Quique Setién no vaya a mantener su apuesta por el tridente Messi-Griezmann-Suárez, una sociedad que rindió sus frutos ante Villarreal (1-4) y cuya asociación derivó en el gol del triunfo ante el Espanyol.

Ante el Valladolid, el Barcelona no tendrá bajas significativas para armar un once en el que se prevé la vuelta de Arturo Vidal, pero sí le faltarán argumentos en el recambio: Ansu Fati será baja por sanción y Arthur por lesión.

El equipo de Sergio González, por su parte, recuperará a Matheus y Óscar Plano para enfrentar al Barcelona, aunque seguirá sin poder contar con los lesionados Miguel de la Fuente, Pedro Porro, Salisu y Míchel.

Sin presiones de por medio, el Valladolid aguarda ofrecer la misma imagen y valentía mostrada ante el Valencia en un partido en el que mereció puntuar y en el que se quedó sin premio al caer por 2-1 en Mestalla.

Formaciones probables Barcelona vs Valladolid

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Busquets, Arturo Vidal, Sergi Roberto, Messi; Suárez y Griezmann.

Valladolid: Masip; Moyano o Antoñito, Javi Sánchez, Kiko Olivas, Nacho; Óscar Plano, Alcaraz o Fede San Emeterio, Joaquín, Hervías; Ünal y Guardiola.

¿Qué día, a qué hora y cuándo se juega el Barcelona vs Valladolid?

PARTIDO Barcelona vs Valladolid FECHA Sábado 11 de julio ESTADIO José Zorilla HORARIO 12:30 p. m. (Perú)

¿A qué hora juegan Barcelona vs Valladolid?

Perú: 12:30 p. m.

Ecuador: 12:30 p. m.

Colombia: 12:30 p. m.

Uruguay: 2:30 p. m.

Brasil: 2:30 p. m.

Argentina: 2:30 p. m.

Venezuela: 1:30 p. m.

Chile: 1:30 p. m.

Paraguay: 1:30 p. m.

Bolivia: 1:30 p. m.

España: 7:30 p. m.

Alemania: 6:30 p. m.

Portugal: 6:30 p. m.

Reino Unido: 6:30 p. m.

¿Qué canal transmite Barcelona vs Valladolid?

Argentina: ESPN 2

Bélgica: Play Sports 1

Bolivia: ESPN 2

Brasil: ESPN Brasil, Watch ESPN Brasil

Canadá: beIN Sports Canada, Radio Barca

Chile: ESPN Play, ESPN 2

China: iQiyi, PPTV Sport China

Colombia: ESPN 2

Ecuador: ESPN

El Salvador: Sky HD

Francia: beIN SPORTS CONNECT

Alemania: DAZN

Honduras: Sky HD

Italia: DAZN

Japón: DAZN

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Países Bajos: Ziggo Sport 14

Nicaragua: Sky HD

Panamá: Sky HD

Paraguay: ESPN 2

Perú: ESPN 2

Portugal: Eleven Sports 1 Portugal

Puerto Rico: ESPN Play Caribbean, Sports Max 2

Qatar: beIN Sports HD 1

España: Movistar Laliga

Emiratos Árabes Unidos: beIN SPORTS

Reino Unido: LaLigaTV

Estados Unidos: Radio Barca, beIN

Uruguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Vanuatu: Sky Sport 7 beIN Sports

Venezuela: ESPN

ESPN Play

ESPN Play es una aplicación creada por la cadena ESPN que te permite acceder desde tu teléfono, tablet o computadora a contenidos en vivo. Mirar los mejores programas de ESPN TV completos. Con ESPN Play tienes el control de la programación a través de una experiencia interactiva tan rica como fácil de usar.

Ver ESPN 2 EN VIVO Barcelona vs Valladolid

DirecTV Perú: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Argentina: Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD).

DirecTV Uruguay: Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD).

DirecTV Chile: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Colombia: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Ecuador: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Venezuela: Canal 624 (SD).

Movistar Perú: Canal 506 (SD) y Canal 741 (HD).

Movistar Chile: Canal 482 (SD) y Canal 886 (HD).

Movistar Argentina: Canal 201 (HD).

Claro TV Perú: Canal 65 (SD) y Canal 523 (HD)

Claro TV Chile: Canal 175 (SD) y Canal 475 (HD).

Claro TV Colombia: Canal 511 (SD) y 1511 (HD).

Caro TV Ecuador: Canal 90 (SD) y Canal 590 (HD).

Claro TV Argentina: Canal 107 (HD).

Telecentro Argentina: Canal 105 (Digital) y Canal 1011 (HD).

Cablevisión Argentina: Canal 23 (Analógico) y Canal 103 (Digital/HD).

Grupo TV Cable Ecuador: Canal 202 (SD) y Canal 734 (HD)

VTR Chile: Canal 49 (SD de Santiago) y Canal 841 (HD).

Supercanal Argentina: Canal 15 (Analógico), Canal 103 (Digital) y Canal 1003 (HD).

Dibox Argentina: Canal 101 (HD).

Cablevisión Flow: Canal 103 (HD).

GTD Chile: Canal 85.

¿Dónde ver Movistar LaLiga EN VIVO Barcelona vs Valladolid?

El partido se televisa en España por los canales Movistar LaLiga y Mitele Plus. Sigue en directo la programación para ver el juego Barcelona vs Valladolid por LaLiga.

Movistar LaLiga en España Canales TV Movistar LaLiga Canal 46 de Movistar Movistar LaLiga 1 Canal 47 de Movistar y 112 de Orange Movistar LaLiga UHD Canal 440 de Movistar Orange TV Canal 110 de Orange Jazztel TV Canal 108-109 El Partidazo de cada jornada de LaLiga en calidad 4k. LaLiga TV (Bar) Canal 146 de Movistar (exclusivo para bares y locales públicos) Mitele Plus Disponible en móvil, tablet, ordenador y Smart TV (IOS, Android, Chrome, Mozilla, Edge, Samsung LG VEWD, Android TV, Apple TV, Hisense, Chromecast, Fire TV Stick y PlayStation 4).

¿Dónde ver Mitele Plus y Mitele Fútbol EN VIVO?

Dispositivos para ver Mitele Plus y Mitele Fútbol Amazon TV Firestick - Chromecast - SMART TV Samsung con sistema operativo Tizen (de 2015 en adelante) - SMART TV LG con sistema operativo Netcast (2014 y 2015) y sistema operativo WebOS (2015 en adelante) - Dispositivos con sistema operativo Android TV 7.0 o superior (Sony, Hisense, Philips, Sharp, BenQ, TCL, Asus Nexus Player, Xiomi Box, Nvidia Shield) - STB sagemcom compatible con Vewd - Ordenador: mitele es compatible con la mayor parte de navegadores web, pero te recomendamos que utilices Chrome, Mozilla Firefox, Edge o Safari para poder visualizar mejor nuestro contenido.

Internet Explorer está especialmente desaconsejado al tratarse de un navegador muy antiguo al cual ya no se le da soporte. - Móviles Android con sistema operativo 4.2 (o superior) y móviles iOS con sistema operativo 10.0 (o superior)

Tabla posiciones LaLiga Jornada 36

Revisa la tabla de posiciones de LaLiga