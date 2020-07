Arturo Vidal y los planes que tiene cuando se retire del fútbol [VIDEO]

Barcelona sigue en carrera por el título gracias al chileno Arturo Vidal, que se reencontró con el gol en el partido ante Valladolid. El volante vive sus últimos años como futbolista y ya piensa qué hacer cuando cuelgue los botines.

Arturo Vidal atraviesa un buen momento deportivo a sus 33 años. Físicamente se encuentra bien y ello es gracias a su entrenador personal que lo tiene desde su estadía en Colo Colo.

Se trata de Juan Ramírez, quien lo acompaña a todos lados. Para radio chilena Agricultura, el profesional comentó algunos detalles de Arturo Vidal y lo que busca hacer luego de su retiro.

“En ocasiones Arturo me dice que quiere que ser entrenador y que yo sea su preparador físico. Sería maravilloso, pero le digo que no lo acompañaría”, dijo Juan Ramírez.

“Me encantaría poder verlo. Hoy estoy involucrado en su carrera deportiva, lo disfruto, pero también me genera un grado de tensión verlo jugar o frustración cuando no juega”, agregó el preparador físico de Arturo Vidal. “Como entrenador me gustaría poder ver su trabajo, apreciarlo por todo lo que es él”, finalizó Juan Ramírez.

Arturo Vidal confía en una caída de Real Madrid: "No depende de nosotros"

A falta de tan solo dos jornadas, Barcelona espera que Real Madrid caiga o empate ante Granada este lunes 13 de julio. Los 'azulgranas' metieron presión a los 'blancos' luego de haber ganado su duelo ante Valladolid por la mínima diferencia.

Se situaron a tan solo un punto de alcanzarlos en la cima de la tabla de posiciones de la liga española; sin embargo, los 'galácticos' tienen la posibilidad de ampliar, nuevamente, a cuatro unidades su ventaja.

Este lunes, los pupilos de Zinedine Zidane se enfrentarán al Granada (9° en la tabla con 50 puntos) de visita y urgen ganar. Un empate supondría dejar en vilo el campeonato a falta de seis puntos en disputa.

Arturo Vidal, encargado de que Barcelona se mantenga en la lucha, refirió que el duelo frente a Valladolid se les terminó por complicar en la segunda parte. Eso sí, resaltó que el cuadro de Quique Setién haya cosechado una victoria.

"Se nos complicó un poco en la segunda parte, pero lo importante es que se ganó. Nosotros sabemos que en las segundas partes nos cuesta coger el ritmo, sabemos que tenemos que mejorar si queremos pelear por el campeonato. Tenemos el control, pero en una llegada nos pueden matar", expresó Vidal.

Asimismo, confesó que no depende de ellos intentar captar nuevamente el liderato de LaLiga: espera una caída de Real Madrid. "No depende de nosotros. Nosotros vamos a dar el máximo y hay que esperar. Si no se da, llegaremos de la mejor manera a la Champions", agregó.

Finalmente, indicó que espera seguir aportando al equipo. Vidal se ha convertido en una pieza inamovible para Quique Setién a pesar de los rumores que lo sitúan en otro equipo para la próxima temporada. "Lo que quiero es seguir ayudando al equipo", concluyó.