Critican a James: "Si gana LaLiga, a ver con qué cara se presenta a la celebración"

Real Madrid está a un paso de ganar la Liga Santander, pero la situación de James Rodríguez sigue pendiente. Se sabe que el colombiano no está contento en la 'Casa blanca' y espera salir lo más pronto posible.

Incluso, el propio James Rodríguez confirmó no estar cómodo en Real Madrid cuando pidió no ser convocado para el duelo en Bilbao "por no sentirse importante en el equipo" que dirige Zinedine Zidane.

Por esta razón, los medios más influyentes de España criticaron al colombiano por mostrar una actitud negativa. "El Real Madrid no debería pagar a James Rodríguez después de pedir no ir convocado por no sentirse importante y borrarse de las últimas jornadas", comentó el periodista Juanma Castaño en el programa El Partidazo de Cope.

Asimismo, el resto de colaboradores no fueron más benevolentes con el colombiano. Miguel Díaz, también periodista, hizo una reflexión sobre el caso de James Rodríguez. "Si el Real Madrid gana la Liga Santander, a ver con qué cara se presenta James a las celebraciones del título", indicó.

Las últimas declaraciones de Zidane sobre James

"Es un jugador de la plantilla y yo no voy a despreciar a ningún jugador de mi equipo. Todos son importantes y todos aportan al equipo", señaló el técnico de Real Madrid en la previa del partido ante Granada del último lunes.