Pedro Gallese fue incluido por la MLS en el once ideal de la semana tras gran actuación con Orlando City

El arquero peruano Pedro Gallese vive un presente alentador en la MLS. No solo fue clave en el triunfo de su equipo, el Orlando City, ante el New York City, sino que su buen rendimiento le permitió ser considerado por los organizadores dentro del once ideal de la semana.

El portero de la Selección Peruana brilló el martes con su actuación en el Orlando City, exhibiendo lo mejor de sus felinos reflejos y hasta registrando una doble intervención en una jugada de gol.

Ante ello, la organización lo incluyó en el once de la semana. Así, Pedro Gallese se convierte en el primer peruano en aparecer en esta selecta lista desde el inicio del torneo MLS is Back.

Sin embargo, no es el único representante del Orlando City en figurar, dado que su compañero, el delantero Chris Mueller, tambien aparee. Además, su entrenador, el colombiano Óscar Pareja, también fue considerado.





Cabe señalar que otro equipo que cuenta con considerable número de jugadores en el once ideal es el Toronto FC, ya que tiene al defensa Richie Laryea, al volante Alejandro Pozuelo y al delantero Ayo Akinola dentro de la mejor oncena.

Orlando City y lo que le depara

El Orlando City cerrará su participación en la fase de grupos ante el Philadelphia este lunes a las 7 p.m. (hora peruana). Pedro Gallese volvería a aparecer desde el arranque.

Es importante recordar que el conjunto dirigido por Pareja ya aseguró su boleto a los octavos de final de la MLS is Back.