Óscar Ibáñez: "Pedro Gallese tomó una buena decisión de jugar en la MLS"

A tres meses del inicio de las Eliminatorias Qatar 2022, Óscar Ibáñez analizó el momento que viven los futuros llamados para defender el arco de la Selección Peruana como Pedro Gallese, Carlos Cáceda y Alejandro Duarte.

En ese sentido, el preparador de arqueros de la Selección Peruana destacó la decisión de Gallese de fichar por el Orlando City debido al pedido expreso del DT y la fluida comunicación que mantiene con el preparador de arqueros de dicho club.

"La comunicación es permanente con Gallese y con varios de los muchachos. Tomó una buena decisión de ir a la MLS, porque es una liga exigente. Llegó a un equipo, donde el entrenador era el más interesado en contar con Pedro. Se siente cómodo, está con la familia, tiene todas las condiciones para trabajar", detalló Ibáñez a 'La Sobremesa' de Radio Ovación.

"Hemos coincidido en varios congresos que participamos, tenemos buena relación y luego del interés por Gallese, la comunicación es más fluida. Está muy pendiente y yo también, ambos estamos para ayudarnos. Eso es importante", explicó el exarquero de la Selección Peruana sobre el venezolano César Baena, preparador de arqueros del Orlando City.

Óscar Ibáñez reveló que ha mantenido una comunicación constante con Carlos Cáceda, no tanto con Alejandro Duarte, hoy sin entrenar en el FC Juárez y que era uno de los llamados a ser convocados para el inicio de las Eliminatorias Qatar 2022 en caso no se hubiesen pospuesto en marzo.

"Es buen chico, está en una situación complicada. Él sabe que fue observado y que es importante que juegue. Estuvo viendo a dónde podía ir para tener más continuidad", puntualizó.

Leao Butrón

Óscar Ibáñez no descartó una hipotética convocatoria del veterano arquero de Alianza Lima. "Gareca lo dijo un montón de veces, que todo jugador peruano tiene la posibilidad de ser convocado. En cuanto a Leao, me pasó algo parecido porque me retiré a los 41 años. No es casualidad su buen momento en Alianza", precisó.