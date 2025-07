Paolo Guerrero respondió con todo al 'Loco' Vargas tras fuerte declaración: "Tuvimos una..."

Recientemente Paolo Guerrero sorprendió contando muchos detalles, como que conversó con Luis Advíncula para que firme por Alianza Lima o que habló también con Yoshimar Yotún con el mismo objetivo. Sin embargo, algo que muchos esperaban era la respuesta a Juan Manuel Vargas, quien hace poco aseguró que cortó toda amistad con el máximo goleador en la historia de la Bicolor.

En diálogo con RPP, el 'Depredador' contó detalles de la relación que tuvo con el 'Loco' durante todos los años que compartieron en la selección peruana y sorprendió al revelar cómo fueron terminando con su vínculo amical. "Tuvimos una gran amistad, pero en algún momento dejamos de hablar por motivos de la vida", señaló el artillero blanquiazul.

"No me meto con nadie, espero que no se metan conmigo. Trato de vivir mi vida lo más perfil bajo que pueda y después no molestar a nadie. Con el 'Loco' siempre lo he respetado y nunca me escucharán hablar mal de nadie y menos de él, porque he compartido muchísimo tanto en la selección y como en la vida personal. Teníamos una amistad muy grande y hoy no hemos tenido, si se da la oportunidad yo encantado y espero que se pueda dar", agregó Paolo Guerrero sobre Juan Manuel Vargas.

Paolo Guerrero junto a Juan Manuel Vargas, Jefferson Farfán y Claudio Pizarro en la selección peruana.

De esta forma, queda claro que la relación se enfrió por temas de la vida y no hay ninguna enemistad entre ambos íconos del fútbol peruano, por lo que los hinchas de ambos futbolistas pueden estar totalmente tranquilos. Eso sí, de momento no se ha dado una comunicación directa entre el ídolo de Universitario y el referente de Alianza Lima.

¿Qué dijo Juan Manuel Vargas sobre Paolo Guerrero?

En el programa Enfocados de Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, Juan Manuel Vargas contó que hoy en día no existe amistad ni comunicación alguna con Paolo Guerrero. "¿Por qué se cortó? Creo que como él estaba en la selección. Yo pensé protegernos, porque siempre lo hacíamos los cuatro (con Claudio Pizarro)", indicó el 'Loco' en plena transmisión de YouTube.