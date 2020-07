Bengoechea sobre Valverde: "Casi que le pedía disculpas por no ponerlo"

Hablar de Federico Valverde en nuestro país es asociarlo inevitablemente con Pablo Bengoechea. El extécnico de Alianza Lima le dio la oportunidad a la hoy estrella del Real Madrid de debutar profesionalmente en Peñarol cuando apenas a los 17 años.

A propósito del flamante campeón de LaLiga, Bengoechea señaló que Valverde ya merecía debutar mucho antes que aquel 16 de agosto de 2015 cuando el 'Profesor' lo hizo arrancar ante Cerro, por la primera fecha del Torneo Apertura.

"Si viene de ser campeón es más sencillo debutar en Peñarol que si viene de perder un campeonato, ahí la exigencia no para el chico pero sí para el equipo es muy grande. Casi que a Valverde uno le pedía disculpas todos los fines de semana por no ponerlo, ya merecía jugar con 16 años pero el momento del club no era el apropiado, había mucha urgencia por intentar ser campeón", aseguró Bengoechea en el programa 'Fútbol A lo Peñarol'.

En ese sentido, el técnico uruguayo primero sacó campeón a Peñarol en el Torneo Clausura 2015 y en el torneo posterior le dio la oportunidad a Valverde. Eso sí, apenas jugó dos partidos en aquel Apertura. Curiosamente empezó a jugar más con la camiseta aurinegra tras la salida del 'Profesor' en enero de 2016.

Ahora bien, sobre su pupilo más conocido, Pablo Bengoechea no tiene más que palabras de elogio. "Lo conocimos desde muy pequeño a él y a toda su generación, está cumpliendo lo que todos pensábamos que podía llegar a hacer, un jugador distinto a su edad en todo lo que hacía: cómo entendía el juego, cómo era físicamente y cómo jugaba al fútbol", puntualizó.

Apenas un semestre en gran nivel le valió a Federico Valverde para llamar la atención del Real Madrid. El resto es historia. Pieza fundamental para Zinedine Zidane, campeón de LaLiga, y presente y futuro de la selección uruguaya. Casi nada. Y todo con apenas 22 años.