Fuenlabrada no está de acuerdo: LaLiga le da la clasificación a los Playoff al Elche [FOTO]

Un verdadero problema se viene desatando en España. Si bien la Liga Santander ya llegó a su fin tras la coronación del Real Madrid, la Liga SmartBank (Segunda División), tiene problemas para su culminación.

Resulta que la última jornada de la Liga SmartBank no se pudo desarrollar con normalidad debido a que uno de los duelos trascendentales, que era el Fuenlabrada vs Deportivo, no se disputó tras conocerse varios casos positivos de coronavirus en el equipo donde juega el peruano Jeisson Martínez.

Ahora último, los directivos de LaLiga sostuvieron diversas reuniones y le trasladaron su decisión al Comité de Competición para la “suspensión definitiva del partido por causa excepcional y/o fuerza mayor”. De esta manera, el Fuenlabrada se queda sin poder luchar por ascender a Primera y su cupo pasa automáticamente al Elche.

Sin embargo, el club Fuenlabrada se mostró "sorpresivo" por la decisión tomada y decidieron pronunciarse a través de sus redes sociales asegurando que están dispuestos a jugar el duelo contra el Deportivo ya que su objetivo es tratar de ascender por primera vez en su historia a Primera.

“El Fuenlabrada no renuncia a jugar el partido ante RC Deportivo. Muestra su disposición a jugar en caso de que sea viable cuando sus jugadores estuvieran aptos”, se lee en el inicio de la misiva.

Luego, el elenco del peruano Martínez añade lo siguiente: “Entendemos que LaLiga no es el órgano competente único para tomar esta decisión. La decisión también está en manos del Comité de Competición de la RFEF y, en su caso, del CSD”.

Por último, Fuenlabrada vuelve a aclarar su posición: “El hecho de que en el anterior comunicado anunciáramos que acataríamos la decisión, no significa que la misma no deba estar tomada por todos los órganos competentes y fundamentada en informes objetivos”

Cabe mencionar que el cuadro de la Comunidad de Madrid confía en poder jugar el choque con el Deportivo la primera semana de agosto y quedarse con la victoria para quedarse con el último cupo a los Playoff de ascenso en España.

¿Por qué se postergó el Fuenlabrada vs Deportivo?

El choque Fuenlabrada vs Deportivo La Coruña debió jugarse el pasado 20 de julio. Sin embargo, el elenco de Madrid presentó casos positivos de coronavirus en las pruebas que se les hizo a sus jugadores por lo que se tomó la decisión de aplazar el duelo.

¿Cuántos casos confirmados de coronavirus hay en el Fuenlabrada?

Fuenlabrada anunció que el número de infectados por coronavirus en su plantel ascendieron a 28 en las últimas horas. "Queremos expresar nuestro profundo dolor y preocupación por los resultados de los últimos test PCR realizados que señalan un total de 28 positivos en el CF Fuenlabrada", señala una parte del comunicado que emitió el club donde juega Jeisson Martínez.