Bayern Múnich es el principal candidato a llevarse la Champions League

Es cierto que, en la Champions League, como en el fútbol mismo, la lógica no existe; sin embargo, a seis días de reiniciarse el torneo, el Bayern Múnich es el equipo que mejores credenciales ha mostrado para llevarse el trofeo de Lisboa.

Recordemos que el cuadro “bávaro” ha ganado los siete partidos que ha disputado en la campaña: seis por fase de grupos y uno de octavos: 3-0 ante el Chelsea en el mismísimo Stamford Bridge.

Además, el elenco dirigido por Hans-Dieter Flick ha anotado 27 goles a lo largo del certamen continental y solo ha recibido cinco tantos, demostrando que es fuerte en todas las líneas del campo.

Asimismo, tener a Robert Lewandowski es un plus. El artillero polaco marcó 34 dianas en la Bundesliga, mientras que también es máximo artillero de la Champions con 11 “pepas”.

Algunos postulan a “Lewa” como ganador del Premio The Best, pero todo dependerá de su desempeño en lo que resta del torneo. Si alza la “Orejona”, prácticamente no tendría oposición para ser el mejor jugador del año.

Eso sí, antes debe eliminar a los 'Blues'. Pese al resultado abultado de la ida, no se confían y el 8 de agosto irán con todo.