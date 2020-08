Andy Polo reveló la razón detrás de su peculiar baile tras su golazo [VIDEO]

Andy Polo fue el gran protagonista de la jornada del sábado en la MLS is Back, cuando se cerraron los cuartos de final del certamen. Portland Timbers midió fuerzas con New York City, rival al que terminó doblegando por un marcador de 3-1 y la cereza de la torta la puso el habilidoso volante peruano.

Un genial remate de larga distancia de Andy Polo infló las redes a los 76 minutos, pero no solo llamó la atención su definición, sino también la forma en la que decidió celebrar. El exfutbolista de Universitario realizó un divertido baile en solitario mientras sus compañeros se acercaban a felicitarlo.

La peculiar celebración se ha hecho viral en las redes sociales y la prensa en Estados Unidos no perdió la oportunidad de consultarle la razón por la que decidió poner en práctica esos pasos de baile. Andy Polo no dudó en confesar que se debió a un pedido de su menor hija y decidió cumplir con ello.

“El baile salió porque mi hija me lo estaba pidiendo y fue dedicada a ella”, fueron las palabras del futbolista durante la conferencia. El también jugador de la Selección Peruana ha tenido continuidad en la MLS is Back y seguramente buscará coronar su participación con la obtención del título.

La anotación de Andy Polo no solo significó el pase a semifinales del nuevo torneo local en Estados Unidos, sino también que logró quebrar su racha negativa en cuanto a goles. En la temporada 2019 disputó 20 partidos en la MLS y no logró celebrar. No obstante, cabe mencionar que los goles no son su principal característica.

¿Desde cuento juega Andy Polo en la MLS?

Andy Polo llegó a Portland Timbers a inicios del 2018, disputando actualmente su tercera temporada en la MLS. Antes estuvo en el Monarcas Morelia de la Liga MX, donde tuvo regular continuidad y logró dos goles en 24 partidos.