Philippe Coutinho: "Tengo ganas de triunfar en el Barcelona"

Philippe Coutinho ya piensa como blaugrana. El mediocampista brasileño hizo un paréntesis en medio de las celebraciones del título de la Champions League con el Bayern Múnich para hablar sobre su futuro futbolístico: volver al Barcelona, club dueño de su carta pase.

"No he pensado en eso. Hasta ahora solo pensaba en la final. Ahora tengo que volver. Lo que puedo decir es que tengo ganas de trabajar y triunfar y ya veremos qué pasa", afirmó Coutinho en declaraciones a la TV española.

¿Tiene espacio en el Barcelona de Koeman? Según 'Mundo Deportivo', sí. Es más, el medio español asegura que está prevista una llamada del técnico holandés a Philippe Coutinho en los próximos días para comentarle que cuenta con él en su proyecto.

"Hemos hecho una gran temporada. Nos hemos preparado muy bien desde el principio y creo que nos hemos merecido este triunfo. Estamos muy contentos", repasó el brasileño sobre la temporada del Bayern Múnich.

Pese a ser la gran apuesta a inicios de campaña, Philippe Coutinho no logró convencer en el Bayern Múnich, no fue indiscutible y al final el multicampeón campeón decidió no pagar los 120 millones de euros que valía su opción de compra.

Neymar

Amigos desde niños, el seleccionado brasileño fue uno de los primeros en consolar a Neymar, muy afectado por la derrota en la final de la Champions League. "A Neymar le he dicho que ha hecho una grandísima temporada y que es un gran jugador. Va a pelear muchas otras veces tanto por esto como por el título de mejor jugador del mundo", precisó sobre sus palabras de consuelo a su compatriota.