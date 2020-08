Lionel Messi: se filtró el burofax que el argentino le envió al Barcelona [FOTO]

La partida de Lionel Messi del Barcelona alarmó a todos hinchas 'culés' y a los fanáticos del fútbol mundial. Asimismo, los diferentes medios internacionales indicaron que el astro argentino habría solicitado su salida a través de un burofax, servicio que se utiliza en España para envíos urgentes de documentos.

La 'Pulga' pidió ampararse bajo el artículo 24 de su contrato que le permite rescindir el vínculo unilateralmente al final de cada temporada siempre y cuando haya un previo aviso.

Sin embargo, en redes sociales se filtró el documento que Lionel Messi envió a la dirigencia 'blaugrana'. La cadena ESPN hizo rebote de esta noticia y fanáticos lamentaron la decisión que el '10' tomó en las últimas horas.

“Solicito que se proceda a resolver el contrato de prestación laboral que ocupo actualmente en su distinguido club, amparándose en la cláusula numero 24 que se me permite disponer de esta facultad”, señala el documento.

“Agradezco todas las oportunidades de crecimiento personal y profesional que se me brindaron durante el tiempo laborado. Aprendizajes que me permitieron consolidar mi perfil técnico y humano; por motivos personales me (fragmento tapado) esta difícil decisión que espero sea tomada de la mejor manera por la dirección de este club”, finalizó.