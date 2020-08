Partidos de HOY sábado 29 de agosto: programación TV, horarios y canales

Partidos de hoy sábado 29 de agosto Ver Gratis EN VIVO por Internet los encuentros más esperados de la jornada. Revisa la agenda deportiva con toda la programación de los encuentros paractados para este día, el cual habrá: Communitu Shield, Copa de la Liga Inglesa, Liga 1, Brasileirao, Primera División de Chile, Liga MX, MLS, entre otros torneos.

Tras jugarse a mitad de semana la jornada 8, este sábado solo tendrá un encuentro que será el Alianza Lima vs Cusco FC. Los otros tres partidos que se iban a jugar fueron rerprogramados para el lunes.

Otro de las novedades es la vuelta del fútbol chileno que regresa tras un largo tiempo de confinamiento. Gabriel Costa tendría acción durante el Colo-Colo vs Santiago Wanderers.

Inglaterra - FA Community Shield

10:30 Arsenal vs Liverpool ESPN, ESPN Play

Inglaterra - Copa de la Liga Inglesa

9:00 Preston North End vs Mansfield Town

9:00 Blackburn Rovers vs Doncaster Rovers

9:00 Stoke City vs Blackpool

9:00 Stevenage vs Portsmouth

Perú – Liga 1 Movistar

13:15 Alianza Lima vs Cusco FC

Francia - Ligue 1

10:00 Rennes vs Montpellier ESPN Play, ESPN 2

14:00 Strasbourg vs Nice ESPN Play, ESPN 2

Brasil - Brasileirão

Por anunciarse Atlético Mineiro vs Atlético PR Fanatiz Brasileirão, Premiere FC Brasil

15:00 Botafogo vs Internacional PFC Internacional, Fanatiz Brasileirão

17:00 Fluminense vs Vasco da Gama Fanatiz Brasileirão, Bet365, Premiere FC

17:00 Bahia vs Palmeiras PFC Internacional, Fanatiz Brasileirão

19:00 Fortaleza vs RB Bragantino Fanatiz Brasileirão, Premiere FC Brasil

Chile - Primera División

12:30 Colo-Colo vs Santiago Wanderers Bet365, CDF Premium, CDF HD

15:00 Coquimbo Unido vs Huachipato Bet365, CDF Premium, CDF HD

17:30 Universidad Católica vs Unión Española Bet365, CDF Premium, CDF HD

Ecuador - Primera A

13:00 Mushuc Runa vs Deportivo Cuenca GOLTV Play, GOLTV Ecuador

15:15 Orense vs LDU Quito GolTV Latinoamerica, GOLTV Play

17:30 Barcelona vs Olmedo GolTV Latinoamerica, GOLTV Play

19:45 Técnico Universitario vs Emelec GolTV Latinoamerica, GOLTV Play

Paraguay - Primera División

15:30 River Plate vs Guaraní

18:00 Nacional Asunción vs 12 de Octubre

Uruguay - Primera Division

10:00 Plaza Colonia vs Deportivo Maldonado GOLTV Play, VTV Uruguay

13:00 Fénix vs Nacional GOLTV Play, VTV Uruguay, fuboTV, Fanati…

15:30 Torque vs Rentistas GOLTV Play, VTV Uruguay

Guatemala - Liga Nacional

12:00 Comunicaciones vs Xelajú Fanatiz International, Canal 3, Tigo Sport…

14:00 Sacachispas vs Achuapa Claro Sports

16:30 Cobán Imperial vs Municipal Fanatiz International, Tigo Sports Guatem…

México - Liga MX

19:00 Atlético San Luis vs América ESPN2 Norte, ESPN Play Norte, ESPN Deportes

19:00 Guadalajara vs Pachuca Claro Sports, Afizzionados, fuboTV, Telemundo

21:00 Cruz Azul vs Necaxa ESPN 2 Norte, TUDN, ESPN Play

EE. UU./Canadá - Major League Soccer

14:30 Atlanta United vs Orlando City SC ESPN Play, Bet365

18:30 Cincinnati vs Columbus Crew Bet365, Fox Sports 1, C More Play, Fox Sports

18:30 Philadelphia Union vs DC United Bet365, C More Play, FreeSports TV UK

18:30 New York City vs Chicago Fire ESPN Play, Bet365

19:00 New England vs New York RB ESPN Play Sur, Bet365

19:30 Dallas vs Minnesota United ESPN Play Sur, Bet365

20:00 Colorado Rapids vs Sporting KC ESPN Play Sur, Bet365

21:30 LA Galaxy vs SJ Earthquakes ESPN Play Sur, Fox Sports

21:30 Portland Timbers vs Real Salt Lake ESPN Play Sur, Bet365