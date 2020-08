Lionel Messi ya le había comunicado al Barcelona en julio que quería irse

Lionel Messi está decidido a irse del Barcelona, una idea que se hizo pública el pasado martes 25 de agosto luego de conocerse que envió un burofax a la directiva azulgrana pidiendo su salida. Según Marca, el '10' ya había tomado la decisión de marcharse meses atrás.

El citado diario español, la renuncia del astro argentino sorprendió al público en general a nivel mundial, pero no a los altos mandos del elenco 'culé', quienes ya sabían desde julio que su estrella quería marcharse.

Siempre de acuerdo a Marca, Messi, a través de sus allegados, les había comunicado, por lo menos con un mes y medio de anticipación, a Josep Maria Bartomeu y compañía su intención de dejar el club en el que desarrolló toda su carrera deportiva.

El rosarino de 33 años también anunció que no iba a renovar su vínculo, el mismo que vence en junio del 2021, porque se sentía que ya había cumplido un ciclo y quería marcharse.

Sin embargo, todo quedó en palabras y nunca hubo un documento oficial. Recordemos que el contrato de la 'Pulga' con el Barcelona incluía una cláusula que le permitía irse libre a cualquier equipo si lo anunciaba antes del 10 de junio del 2020, pero el burofax recién fue mandado esta semana a través de los abogados de Messi, quienes alegan que el plazo se podría extender tras haberse alargado el final de temporada por la pandemia.

La estrategia del futbolista cambió y ya no quiere romper el contrato unilateralmente. El viernes envió, también a través de sus abogados, una carta amistosa al club pidiendo su salida en buenos términos y sin conflictos legales. No hubo una respuesta de Bartomeu hacia Messi, pero en los medios trascendió que el presidente solo accederá a negociar con el 'che' si es para renovar su contrato y que si quiere irse, debe abonar los 700 millones de euros (US$ 833 millones) de su cláusula de rescisión.