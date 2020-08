Zlatan Ibrahimovic después de su renovación con AC Milán: "No estoy aquí para ser mascota"

Para la alegría de los hinchas de AC Milán, el sueco Zlatan Ibrahimovic continuará en la institución italiana por una temporada más gracias al buen desempeño que logró el año pasado y que fue factor importante para su renovación por el conjunto de la Serie A.

Y luego de conocer su ampliación de contrato, el delantero de 38 años habló con la prensa italiana y mostró su satisfacción por seguir defendiendo al AC Milán.

Eso sí, como nos tiene acostumbrado Zlatan Ibrahimovic dejó una frase muy particular de él. "Siempre he dicho que no estoy aquí para ser una mascota", fue el comienzo de su conferencia de prensa.

Acto seguido, el hombre del AC Milán mostró su felicidad. "Este año tengo la oportunidad de estar aquí desde el inicio de la temporada y quiero dar resultados y ayudar al club, al entrenador y al equipo a llevarlo a donde pertenecen", agregó Zlatan Ibrahimovic.

Zlatan Ibrahimovic y su regresa al Milan

El delantero decidió no renovar con Los Ángeles Galaxy de la MLS y en diciembre del 2019 firmó con el AC Milán. Desde su regreso al cuadro italiano, el delantero anotó 11 goles en 20 partidos oficiales (Serie A y Copa Italia).