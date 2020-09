Sandoval, DT de Fuenlabrada: "Aldair Fuentes es un jugador con mucho potencial"

Lo espera con ansias. José Ramón Sandoval, DT de Fuenlabrada, habló sobre la llegada de Aldair Fuentes, una apuesta de la dirigencia del club madrileño y al que aguarda sacarle mucho rendimiento dentro del campo.

"Es un jugador que fichó el club, es joven y tiene mucho potencial. Nosotros nos encontramos haciendo la pretemporada, apenas llegue, lo veremos para que pueda trabajar con la plantilla", señaló Sandoval en una entrevista con 'Negrini lo sabe' de Radio Ovación.

El entrenador de 52 años reconoció que no tiene muy mapeado al exjugador de Alianza Lima, pero consideró que tiene buenas cualidades para marcar la diferencia.

"Es un jugador que siguió el club hace algún tiempo. No me gusta hablar mucho sobre videos, me gusta ver a los jugadores en la cancha. Es un jugador con mucho recorrido y con potencial en el juego aéreo", precisó.

Aldair Fuentes estará viajando el sábado a España para pasar el reconocimiento médico, firmar contrato y ponerse a las órdenes de José Ramón Sandoval.

En declaraciones a la web de su club, el futbolista de 22 años expresó su ilusión por su primera experiencia en el extranjero. "Estoy muy ansioso por viajar y ser parte de Fuenlabrada, dispuesto a esforzarme al máximo para lograr los objetivos del club este año", puntualizó.

Jeisson Martínez

¿Habrá dos peruanos en Fuenlabrada? Al parecer no no. A nueve días del debut del club madrileño en LaLiga Smartbank, el atacante peruano sigue sin renovar contrato con el 'Fuenla'.

Calendario del Fuenlabrada

El nuevo equipo de Aldair Fuentes arrancará LaLiga Smartbank como local: jugará el 13 de septiembre ante el CD Lugo. Posteriormente le tocará enfrentar a Las Palmas, Albacete, Girona y Castellón.