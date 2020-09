Portugal goleó 4-1 a Croacia por la primera fecha de la Liga de Naciones [RESUMEN Y GOLES]

Portugal no extrañó a Cristiano Ronaldo en su primer partido en la Liga de Naciones 2020 al golear categóricamente a Croacia por 4-1. El equipo dirigido por Fernando Santos mostró ser muy superior a su rival y una gran efectividad en sus delanteros.

Y es que desde el minuto inicial el cuadro luso se hizo dueño de las acciones generando más de una situación sobre el arco rival. No obstante, Croacia se defendió lo más que pudo con sus defensores centrales y el portero Livakovic quien hizo todo lo que pudo hasta el minuto 40.

Y es que Cancelo abrió el marcador para Portugal gracias al golazo marcado desde media distancia tras una buena jugada previa. El primer tiempo se fue con el 1-0 para los lusos que tranquilamente pudo tener un resultado mucho más abultado.

Pero los goles que no llegaron en la primera parte, cayeron todos en el segundo gracias a los tantos marcados por Jota, Joao Feliz y André Silva. Con este resultado, Portugal arranca con el pie derecho la defensa del título de esta competición y sin tener q su principal gira en la cancha.

Mientras que Croacia, que no contó con Rakitic y Luka Modric, tendrá que replantear el equipo y hacer ajustes en el sistema defensivo si quiere seguir compitiendo en este torneo.

MINUTO x MINUTO | Portugal vs. Croacia en directo vía ESPN 2

Sigue todas las incidencias del partido entre Portugal y Croacia por la fecha 1 de la Liga de Naciones 2020.

SEGUNDO TIEMPO

93' ¡GOOOOOOOOL DE PORTUGAL! André Silva sella la goleada por 4-1 sobre Croacia.

90' ¡GOOOOOOOOOOOL DE CROACIA! Descuenta 3-1 ante Portugal.

88' Se añaden cuatro minutos más al partido.

69' ¡GOOOOOOOOOOOL DE PORTUGAL! Joao Felix remata desde fuera del área y tras un desvió anota el 3-0 sobre Croacia.

63' Joao Felix estuvo a punto de convertir el tercer tanto de cabeza, pero la pelota se pierde al saque de meta.

57' ¡GOOOOOL DE PORTUGAL! Jota culmina una buena jugada colectiva con un buen remate para anotar el 2-0 ante Croacia.

54' ¡UFFFFF! Bruno Fernandes ejecuta un buen tiro libre que casi se convierte en el segundo de Portugal.

50' Kramaric saca otro remate de media distancia que se pierde al saque de meta. Poco de Croacia en ataque.

47' Tiro libre para Croacia que busca rápido el empate.

¡Arranca la segunda parte!

PRIMER TIEMPO

Minuto a minuto.

46' Final del primer tiempo.

45' Se añade un minuto más a la primera mitad.

43' Kramaric otra vez se manda con la individual y saca un remate muy desviado que se pierde al saque de meta.

40' ¡GOOOOOOOOL DE PORTUGAL! Cancelo tiró la diagonal y saco un tremendo remate de izquierda para el 1-0 sobre Croacia. Golazo.

37' Tiro de esquina para Portugal que está cada vez más cerca del primer tanto.

32' Otro palo para Portugal tras un centro de Cancelo que pegó en la humanidad de Lovren.

28' ¡NOOOOO! Kramaric sacó un buen remate con el interior de su pie derecho que se va al tiro de esquina. Se salva Portugal.

24' ¡UFFFFFF! Croacia se salva nuevamente y tras una serie de rebotes que logra salvar el portero Livakovic.

23' ¡UFFFFF PALO PARA PORTUGAL! Joao Felix remató sobre la marca y tras un rebote casi convierte el primero de Portugal.

18' Ahora es Joao Felix que intenta de media distancia, pero el disparo vuelve a ser bloqueado por Lovren.

16' Rebic trepó a toda velocidad por la izquierda, logró sacar el centro, pero la defensa de Portugal logra rechazar el peligro.

14' ¡Gran salvada de Vida! El central croata bloqueó el disparo de Joao Felix que llevaba destino de arco.

11' Croacia toca y toca la pelota intentando salir de la presión de Portugal.

9' Bruno aparece por la media luna rival para sacar un remate que tomó sin problemas el arquero de Croacia.

7' Cancelo intentó picar por la banda derecha tras un buen paso largo, pero la pelota se le escapa al saque de meta.

4' Danilo no quiso ser menos y se mandó con un fuerte remate que se fue por arriba del arco de Croacia.

2' ¡UUUUUFFFFF! Vlasic encontró el espacio y sacó un remate pegadito que se fue al tiro de esquina para Croacia.

¡Arrancó el encuentro!

- El partido inicia a partir de las 1:45 p. m. horario de Lima, Perú.

- ¡Bienvenidos a la cobertura del partido entre Portugal y Croacia por la Liga de Naciones!

Formaciones confirmadas: Portugal vs. Croacia

Portugal: Lopes; Cancelo, Pepe, Dias ; Guerreiro, Moutinho, Fernandes, Pereira; Jota, Silva, João Felix

Croacia: Livakovic; Jedvaj, Lovren, Vida, Barisic; Pasalic, Kovacic, Brekalo, Vlasic; Rebic, Kramaric

Portugal contra Croacia

Portugal arranca la defensa de su corona en la Liga de Naciones frente a Croacia. El equipo de Fernando Santos aspira a empezar ganando en el Grupo A3 y ante un rival sin sus principales referentes, Luka Modric e Ivan Rakitic.

Los jugadores del Real Madrid y Barcelona llegaron a un acuerdo con su seleccionador Zlatko Dalic para no ser parte de la convocatoria de los 'Ajedrezados' en la primera fecha doble de la Liga de Naciones, precisamente, ante el campeón de Europa y del mundo, Portugal y Francia, respectivamente.

"Eso es una desventaja para nosotros", admitió el entrenador belga en declaraciones difundidas por la agencia croata Hina. "A algunos jugadores les llegará la hora de asumir sus papeles. Por eso se trata de una oportunidad ideal para que otros más jóvenes se vayan preparando para ello", abundó Dalic.

El seleccionador de Croacia consideró que los dos próximos partidos serán "excepcionalmente difíciles" por la calidad de sus rivales, pero recordó también que la selección que dirige es la actual subcampeona del mundo.

Portugal, por su parte, también podría tener una baja de peso para enfrentar a Croacia. Cristiano Ronaldo sufrió una infección en el pie derecho y Fernando Santos admitió que tiene "muchas dudas" que su capitán pueda jugar en el arranque de la Liga de Naciones.

"Dudo de que Cristiano esté al cien por ciento", abundó el seleccionador de Portugal sobre el futbolista de la Juventus, que este jueves se perdió por tercer día consecutivo el entrenamiento colectivo de la actual campeona de Europa y que apenas entrenó en el gimnasio.

Posterior al duelo ante Croacia, a Portugal le tocará visitar el 8 a Suecia mientras el subcampeón del mundo reeditará ese mismo día la final del último Mundial ante Francia en París.

Formaciones probables Portugal vs Croacia

Portugal: Patricio; Semedo, Pepe, Dias, Guerreiro; Neves, Danilo, Fernandes; Ronaldo (Joao Felix), André Silva, Bernardo Silva.

Croacia: Livakovic; Jedvaj, Lovren, Vida, Barisic; Pasalic, Brozovic, Kovacic; Rebic, Kramaric, Perisic.

Portugal vs Croacia: ficha del partido

Portugal vs Croacia EN VIVO ¿Cuándo juegan? Sábado 5 de septiembre ¿Dónde? Estadio do Dragao ¿A qué hora? 13:45 hora de Lima, Perú ¿En qué canal? ESPN 2 y ESPN PLAY

Portugal vs Croacia: horarios en el mundo

Países Hora Perú 1:45 p. m. Estados Unidos 1:45 p. m. Colombia 1:45 p. m. Chile 2:45 p. m. Argentina 3:45 p. m. España 8:45 p. m. Ecuador 1:45 p. m. Bolivia 3:45 p. m. Venezuela 2:45 p. m. Uruguay 3:45 p. m. Paraguay 2:45 p. m. Brasil 4:45 p. m. México 2:45 p. m.

¿Qué canal transmite el partido de hoy Portugal vs Croacia?

Argentina ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Bolivia ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Bosnia-Herzegovina Nova BH, SportKlub 1 Serbia

Brasil Space Brazil, Esporte Interativo Plus

Chile ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Colombia ESPN Play Sur, ESPN2 Colombia

Ecuador ESPN Play Sur

Italia RAI Play, RAI Uno

México Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Paraguay ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Perú ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Estados Unidos ESPN+, TUDNxtra, TUDN App, TUDN.com

Uruguay ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Venezuela ESPN Play Sur