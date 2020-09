Lionel Messi no se presentó a la pretemporada de Barcelona pese al anuncio de su continuidad

Luego de varias idas y vueltas la novela entre Lionel Messi y Barcelona llegó a su fin luego que el jugador anunciara su permanencia en el club hasta el final de su contrato. El crack sudamericano afirmó en charla con Goal.com que mantuvo el firme deseo de marcharse a otro club, pero que tampoco quería ir a juicio con el equipo de su vida.

Y luego de este anuncio que calmó a los millones de fanáticos catalanes en todo el mundo, todos esperaban que este sábado el astro argentino sea parte por primera vez de la pretemporada comandada por Ronald Koeman que viene trabajando desde el pasado lunes con los jugadores que actualmente no se encuentran con sus selecciones nacionales.

Sin embargo, Lionel Messi no apareció en la jornada de este sábado dejando plantado a mucha prensa que esperaba por su primer entrenamiento tras el anuncio de su permanencia. Pero el argentino recién estaría cumpliendo con su primera jornada de trabajos este lunes, aunque primero tendrá que someterse a las pruebas de descarte al coronavirus antes de incorporarse a los entrenamientos.

Luego de conocer los resultados de esta prueba, el argentino recién podrá ser parte de los trabajos comandados por Ronald Koeman. De esta manera, Lionel Messi seguirá en Barcelona por lo menos hasta el final de su contrato a mediados del 2021 donde podría quedar libre y fichar por cualquier otro club.

Lionel Messi afirmó que nunca pensó ir a juicio con Barcelona

Lionel Messi puso fin a la novela acerca de su salida de Barcelona confirmando este viernes que se quedará en el club para cumplir su contrato que finaliza en 2021. El jugador argentino señaló que la principal razón de su permanencia es que quiso evitar ir a juicio con el equipo que ama.

“Él (Bartomeu) me dijo que la única manera de salir era pagar la cláusula (700 millones) que eso es imposible obviamente, y si no ir a juicio. Ir a juicio es una locura y yo nunca iría a juicio con el club al cual amo, al que me dio todo, al que me ayudó desde que llegué, al club de mi vida, tengo todo aquí, el club me dio todo, le di todo al club y nunca se me pasó por la cabeza ir a juicio”, sentenció.