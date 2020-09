DirecTV EN VIVO Portugal vs Suecia Online fecha 2 de la Liga de Naciones

Ver DirecTV EN VIVO Suecia vs Portugal EN DIRECTO en Estocolmo por el grupo C de la Liga de Naciones UEFA desde las 13:45 hora de Perú. Además, sigue ONLINE el Minuto a Minuto a través de Libero.pe.

Si bien es cierto Cristiano Ronaldo se recuperó de su infección en una de sus piernas, su presencia no es seguro para enfrentar a Suecia. Incluso, el propio Fernando Santos no se animó a confirmar en su once titular.

"Si presenta condiciones, la probabilidad de jugar es grande, pero si no, no va a jugar. La infección está prácticamente neutralizada, si entrena bien con los compañeros jugará y probablemente será titular", dijo Fernando Santos sobre Cristiano Ronaldo a menos de 24 horas del encuentro contra Suecia.

Eso sí, el técnico de Portugal hizo énfasis que la presencia de 'CR7' hace las cosas más fáciles. "Obviamente con Ronaldo hay cosas importantes que no tenemos que trabajar. Pero eso ocurre con Portugal y con cualquier otro equipo que pueda tener al mejor del mundo. De cualquier modo, todos en conjunto trabajamos para ganar y Ronaldo forma parte de esa estrategia".

Porgual vien de golear viene de goelar 4-1 a Croacia, mientras que, Suecia cayó 1-0 contra Francia. "No hay selecciones malas en la Liga A, así que sabíamos que acabaríamos en un grupo con combinados muy buenos. Nos esperan seis retos muy difíciles en los que nos pondremos a prueba contra algunas de las mejores selecciones de Europa y del mundo", precisó Janne Andersson.

Suecia vs Portugal: alineaciones probables

Suecia: Olsen, Lustig, Lindelöf, Bengtsson, S. Larsson, Ekdal, Berg, Forsberg, Jansson, Olsson, Quaison

Portugal: Lopes, Pepe, Rúben Dias, Guerreiro, João Moutinho, Bernardo Silva , Bruno Fernandes, Danilo, João Cancelo, João Félix, Cristiano Ronaldo

A qué hora juega Suecia vs Portugal en vivo Liga de Naciones

Perú: 1.45 p. m.

México: 1.45 p. m.

Ecuador: 1.45 p. m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 11.45 a. m.

Estados Unidos (Texas): 1.45 p. m.

Estados Unidos (Miami): 2.45 p. m.

Colombia: 1.45 p. m.

Argentina: 3.45 p. m.

España: 8.45 p. m.

España (Islas Canarias): 7.45 p. m.

Uruguay: 3.45 p. m.

Paraguay: 2.45 p. m.

Chile: 2.45 p. m.

Brasil:2.45 p. m.

Bolivia: 1.45 p. m.

Venezuela: 2.45 p. m.

Canadá: 1.45 p. m.

Italia: 8.45 p. m.

Francia: 8.45 p. m.

Alemania: 8.45 p. m.

Portugal: 7.45 p. m.

Holanda: 8.45 p. m.

Inglaterra: 7.45 p. m.

Suecia vs Portugal: Ficha del partido

Holanda vs Italia EN VIVO ¿Cuándo juegan? martes 8 de septiembre ¿Dónde? Friends Arena, Estocolmo ¿A qué hora? 13:45 hora de Perú ¿En qué canal? DirecTV

¿En qué canales ver el Suecia vs Portugal por la Liga de Naciones?

Argentina: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

Brasil: TNT Go, Esporte Interativo Plus, TNT Brazil

Chile: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile

China: QQ Sports Live

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

Francia: W9, Molotov, Free

Alemania: DAZN

Internacional: UEFA TV

Italia: RAI Uno, RAI Play

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Países Bajos: NPO 1

Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

Portugal: Sport TV LIVE, Sport TV1, Match Player

España: Cuatro

Estados Unidos: ESPN+, TUDNxtra, TUDN.com, TUDN USA, TUDN App

Uruguay: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes

¿Dónde ver DirecTV EN VIVO Suecia vs Portugal?