Klopp y Bielsa se despidieron con un abrazo en el Liverpool vs Leeds [VIDEO]

En un emocionante encuentro, Liverpool superó 4-3 a Leeds United por la primera fecha de la Premier League. El duelo de técnicos tuvo como ganador a Jürgen Klopp. Al finalizar el encuentro, el estratega de los 'Reds' fue hasta el banco visitante para despedirse con un abrazo de Marcelo Bielsa.

El entrenador de Leeds no se guardó nada y puso lo mejor de su plantel. A pesar de empezar por debajo en el marcador, logró encontrar equilibrio en su equipo y complicó la portería de Liverpool. Las transiciones rápidas y la agresividad para marcar son algunas de las características que demostró el cuadro del argentino durante el partido.

Por su parte, los actuales campeones de la Premier League lograron encontrar el tanto de la victoria en los últimos minutos del encuentro. A los 88 minutos, Mohamed Salah ejecutó un penal a la perfección y convirtió el 4-3 definitorio.

Fiel a su estilo, Klopp decidió apostar por un juego más conservador. Apostando por las transiciones rápidas que deja el rival para construir su jugada de ataque.

En la previa del encuentro, el alemán mostró su admiración por Marcelo Bielsa. "He visto a sus equipos jugar, pero el resto de cosas que he escuchado sobre él ha sido en los periódicos. Me gusta incluso sin conocerlo. Es probablemente el técnico que más duro trabaja. Todos nos esforzamos mucho, pero creo que nadie puede competir con él en ese área", señaló el DT del Liverpool.